Contrairement aux deux précédentes versions annuelles, Windows 11 27H2 ne se limiterait donc pas à activer des fonctionnalités déjà présentes sur les PC. Microsoft prévoirait de remplacer ou de faire évoluer plusieurs composants importants du système, ce qui nécessiterait une installation plus conséquente et davantage de tests. D'après Tom Warren, les premières versions d'essai pourraient ainsi être proposées aux membres du programme Windows Insider bien avant le mois de juin, période à laquelle avaient commencé les tests de 25H2 et 26H2.

Cette refonte pourrait également mettre fin à la coexistence de deux branches distinctes de Windows 11. Car depuis cette année, Windows 11 évolue sur deux bases tecnhiques distinctes. Les versions 24H2, 25H2 et 26H2 utilisent toujours la plateforme Germanium, introduite en 2024, tandis que Windows 11 26H1, destinée à certains nouveaux appareils, repose sur une base plus récente baptisée Bromine. Une différence qui empêche notamment les machines équipées de 26H1 de passer à 26H2.

Selon les informations recueillies par Windows Central, 27H2 pourrait justement permettre à tous les PC de retrouver des fondations communes. Microsoft n'a pas confirmé cette perspective, ni dévoilé les nouvelles fonctionnalités prévues pour la mise à jour. D'après The Verge, l'éditeur concentrerait surtout ses efforts sur les performances et la fiabilité de Windows 11, deux domaines qu’il cherche déjà à améliorer depuis plusieurs mois.