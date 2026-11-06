Microsoft travaillerait sur une mise à jour majeure de Windows 11 pour l'année prochaine. A priori baptisée 27H2, elle devrait renouveler une partie importante du système d'exploitation, avec une priorité accordée aux performances et à la stabilité.
Depuis la sortie de Windows 11 24H2 en 2024, Microsoft s'est contentée de mises à jour annuelles relativement modestes sur le plan technique. Les versions 25H2 et 26H2 reposent sur la même base et s'installent rapidement, grâce à un petit paquet chargé d'activer des fonctionnalités déjà distribuées au fil des mises à jour mensuelles. Mais l'éditeur préparerait un changement de taille pour 2027. Selon les informations de Tom Warren, journaliste à The Verge, Windows 11 27H2 devrait bénéficier d'une refonte plus profonde, trois ans après la dernière évolution majeure de sa plateforme.
Une nouvelle base technique pour Windows 11
Contrairement aux deux précédentes versions annuelles, Windows 11 27H2 ne se limiterait donc pas à activer des fonctionnalités déjà présentes sur les PC. Microsoft prévoirait de remplacer ou de faire évoluer plusieurs composants importants du système, ce qui nécessiterait une installation plus conséquente et davantage de tests. D'après Tom Warren, les premières versions d'essai pourraient ainsi être proposées aux membres du programme Windows Insider bien avant le mois de juin, période à laquelle avaient commencé les tests de 25H2 et 26H2.
Cette refonte pourrait également mettre fin à la coexistence de deux branches distinctes de Windows 11. Car depuis cette année, Windows 11 évolue sur deux bases tecnhiques distinctes. Les versions 24H2, 25H2 et 26H2 utilisent toujours la plateforme Germanium, introduite en 2024, tandis que Windows 11 26H1, destinée à certains nouveaux appareils, repose sur une base plus récente baptisée Bromine. Une différence qui empêche notamment les machines équipées de 26H1 de passer à 26H2.
Selon les informations recueillies par Windows Central, 27H2 pourrait justement permettre à tous les PC de retrouver des fondations communes. Microsoft n'a pas confirmé cette perspective, ni dévoilé les nouvelles fonctionnalités prévues pour la mise à jour. D'après The Verge, l'éditeur concentrerait surtout ses efforts sur les performances et la fiabilité de Windows 11, deux domaines qu’il cherche déjà à améliorer depuis plusieurs mois.
Windows 12 attendra-t-il encore ?
Mais pourquoi préparer une évolution aussi importante de Windows 11 plutôt que de lancer Windows 12 ? En 2024 déjà, plusieurs rumeurs annonçaient l'arrivée d'un nouveau système d'exploitation. Microsoft avait finalement conservé le nom de Windows 11 pour sa mise à jour 24H2, malgré les importants changements techniques apportés à cette version.
L'histoire pourrait se répéter en 2027, mais rien ne permet encore de l'affirmer. Tom Warren reconnaît lui-même ignorer si Microsoft envisage de commercialiser Windows 12 l'année prochaine ou de réserver cette appellation pour une échéance ultérieure. La version 27H2 n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune annonce officielle.
Bref, Windows 12 ou pas, Microsoft semble surtout vouloir regagner la confiance des utilisateurs en améliorant Windows 11, plutôt qu'en misant sur l'effet d'annonce d'un nouveau système. Un pari délicat, tant les optimisations apportées ces derniers mois peuvent passer inaperçues face aux problèmes qui continuent de ternir sa réputation.
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