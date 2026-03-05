Tout est parti d’un article de PCWorld, publié le 4 mars. Le texte se voulait une synthèse de ce que l’on « sait » sur un éventuel Windows 12 et alignait une série d’indices présentés comme autant de signes avant-coureurs, en s’appuyant sur des noms de code, des fuites d’interface et différentes hypothèses autour d’une intégration plus profonde de l’IA. L’ensemble donnait l’impression d’un mouvement coordonné, alors qu’il agrégeait en réalité des éléments issus de périodes très différentes du développement de Windows, évoquant le nom de code Hudson Valley Next, décrivant une architecture modulaire inspirée de CorePC, présentant l’IA comme pièce maîtresse du système, avançant un seuil de quarante TOPS pour les NPU et l’idée de fonctionnalités IA premium proposées sur abonnement.

Dans les heures qui ont suivi, TechRadar a repris ces éléments en les resituant dans le flot de rumeurs accumulées au fil des ans, avec un ton plus prudent et un scepticisme assumé sur l’hypothèse d’une sortie dès 2026. Mais le titre, qui insistait lui aussi sur un Windows 12 très orienté IA et sur la possibilité d’options liées à l’abonnement, s’est propagé bien plus vite que les nuances de l’article, et il n’en a pas fallu beaucoup plus pour mettre le feu aux poudres.

Dans la foulée, des sites comme Notebookcheck ou Gigazine, qui se fait le relais de l’actualité internationale, ont repris le sujet à leur tour, puis les liens ont circulé sur des forums comme AskWoody ou Reddit, et sur les réseaux sociaux. Au final, parce que deux articles perçus comme sérieux faisaient état de ces rumeurs, parfois lus trop vite ou sans toutes leurs précautions, la multiplication des reprises a suffi à donner du poids à l’histoire, alors qu’elle ne reposait sur aucun élément réellement tangible.