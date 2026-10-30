Non, Microsoft ne répète pas ce qu'elle a fait avec Internet Explorer en intégrant profondément son navigateur au sein du système. Les fruits de ces travaux seront reversés à Chromium, le projet open source sur lequel reposent Edge, Chrome, Vivaldi, Opera ou Brave. Ces navigateurs pourront donc en profiter à l’avenir, même si à l’heure actuelle, aucune date n’est précisée. Côté développeurs, la documentation décrit une interface expérimentale réservée aux applications « à instance unique », c’est-à-dire celles qui réutilisent la fenêtre déjà ouverte plutôt que d’en créer une nouvelle. Notons qu’il faut demander à Microsoft un jeton de déverrouillage. Reste à savoir si les développeurs de Mozilla pourront adapter ces travaux au moteur de rendu Gecko