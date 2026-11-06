Opera passe la barre des 100 millions d'utilisateurs sur bureau

Opera revendique désormais 100 millions d’utilisateurs actifs par mois sur ordinateur, une première pour le navigateur. Selon Statcounter, Chrome et Edge restent pourtant très loin devant sur le desktop.
Opera indique dans un billet que ce cap a été atteint en octobre. Les utilisateurs d’ordinateur représentent désormais un peu plus d’un tiers de son audience totale, proche de 290 millions de personnes.
100 millions d'utilisateurs… et 2,16 % du marché
Opera propose plusieurs navigateurs pour convaincre les internautes de changer. Opera One sert de navigateur principal (productivité et personnalisation), Opera GX s’adresse aux joueurs, Opera Air au bien-être numérique et Opera Neon à la navigation « agentique », où l’IA est en mesure d’accomplir certaines tâches à la place de l’utilisateur. L’éditeur cible surtout l’Europe et l’Amérique du Nord, où beaucoup d’internautes gardent le navigateur installé par défaut sur leur appareil.
Plusieurs fonctions sont arrivées récemment, parmi lesquelles un VPN gratuit qui se connecte tout seul sur un réseau Wi-Fi public ou Paste Protect qui protège contre les attaques ClickFix. Récemment l’entreprise a levé le voile sur WebAI permettant de faire tourner des modèles d’IA en local dans le navigateur.
Sur iPhone et Android, la progression est portée en partie par l’écran de choix du navigateur que le DMA (le règlement européen sur les marchés numériques) impose à Apple. Nous rapportions en juillet qu’Opera One pour iOS avait d’ailleurs gagné 103 % d’utilisateurs actifs mensuels en France sur un an au deuxième trimestre 2026, contre 42 % pour l’ensemble de l’Europe.
Reste à situer ce chiffre sur le marché. Les 100 millions d’Opera sont un nombre d’utilisateurs, alors que Statcounter calcule des parts de marché à partir de plus de 3 milliards de pages vues par mois. Les deux ne se comparent donc pas directement. Sur les douze derniers mois (d’octobre 2025 à octobre 2026), Statcounter donne pour le desktop mondial : Chrome 73,15 %, Edge 10,65 %, Safari 5,78 %, Firefox 4,76 % et Opera 2,16 %. Pris isolément, juin 2026 donnait 1,81 % à Opera, soit un peu moins que sur l’ensemble de la période.