Opera passe la barre des 100 millions d'utilisateurs sur bureau

Reste à situer ce chiffre sur le marché. Les 100 millions d’Opera sont un nombre d’utilisateurs, alors que Statcounter calcule des parts de marché à partir de plus de 3 milliards de pages vues par mois. Les deux ne se comparent donc pas directement. Sur les douze derniers mois (d’octobre 2025 à octobre 2026), Statcounter donne pour le desktop mondial : Chrome 73,15 %, Edge 10,65 %, Safari 5,78 %, Firefox 4,76 % et Opera 2,16 %. Pris isolément, juin 2026 donnait 1,81 % à Opera, soit un peu moins que sur l’ensemble de la période.