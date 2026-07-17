Depuis 2024, le DMA oblige Apple (et Google) à proposer à chaque nouvel utilisateur d'iPhone un écran lui permettant de choisir son navigateur par défaut, plutôt que d'imposer Safari. Sur les douze derniers mois, Opera One pour iOS a progressé de 42% en Europe. Ce chiffre grimpe à 103% en France, contre 66% au Royaume-Uni et 40% aux États-Unis (Android et iOS combinés). Nous rapportions déjà, en novembre dernier, une audience européenne qui avait triplé depuis 2023 sous l'effet du même mécanisme. Pour Jørgen Arnesen, vice-président exécutif Mobile chez Opera, cette croissance "repose avant tout sur le choix des utilisateurs".

Au-delà de l'écran de sélection, Opera tente de retenir les utilisateurs en intégrant plusieurs outils au sein de son navigateur. C'est notamment le cas du VPN gratuit et illimité disponible sans inscription ni abonnement. Ce dernier fait transiter la connexion par un serveur intermédiaire pour masquer l'adresse IP et protéger sa session sur un réseau Wi-Fi public. De son côté, le bloqueur de publicités natif accélère le chargement des pages sans extension tierce. La gestion des onglets repose sur un regroupement automatique associé à une recherche instantanée. Et bien sûr une IA intégrée répond aux questions et génère du contenu sans quitter le navigateur.

La dernière mise à jour d'Opera One pour iOS ajoute (enfin…) une synchronisation des onglets, favoris et mots de passe entre ordinateur et iPhone. Notons par ailleurs que des commandes multimédias apparaissent dans l'interface des onglets pour repérer en un clic ceux qui diffusent du son. L'IA du navigateur devient par ailleurs multimodale. Cette dernière peut désormais traiter des requêtes combinant plusieurs formats, et recevoir directement des fichiers envoyés depuis l'iPhone.

De son côté, Opera pour Android a récemment atteint sa 100e version, avec une page d'accueil repensée et un espace dédié à la Coupe du Monde regroupant scores en direct, statistiques et fiches joueurs.