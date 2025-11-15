Grâce à la possibilité, désormais généralisée, de définir Opera comme navigateur par défaut sur iPhone, iOS s’impose comme la plateforme connaissant la croissance la plus rapide pour l’éditeur.

Un tournant majeur pour un environnement longtemps difficile à conquérir, et une base que la société désormais détenue par le consortium chinois Golden Brick compte bien consolider pour les prochaines années.