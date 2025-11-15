Avec ses dernières nouveautés, et le DMA mis en place en Europe il y a 2 ans, Opera Mobile séduit toujours plus d'utilisateurs sur iOS en Europe.
Dans un marché mobile ultra-concurrentiel, le navigateur Opera affine son identité en multipliant les innovations (interface repensée, IA intégrée, outils de confidentialité renforcés, etc.) pour séduire les utilisateurs en quête de vitesse et de simplicité, désireux de se passer de Safari et de Google. Une ambition assumée qui pourrait bien rebattre les cartes sur smartphone, bien aidée en Europe… par le DMA (Digital Markets Act, ou règlement sur les marchés numériques en français).
Le DMA fait s'envoler les parts de marché d'Opera sur iOS
En effet, depuis l’entrée en vigueur du DMA il y a deux ans, Apple se doit de proposer aux nouveaux utilisateurs d’iPhone un écran permettant de choisir leur navigateur par défaut lors du premier lancement de Safari. Et plutôt que d'opter pour le tout-puissant Google, de nombreux utilisateurs optent pour Opera.
La société indique ainsi avoir vu son audience européenne tripler depuis 2023 et la mise en place du DMA. Actuellement, Opera figure sur l’écran de sélection des navigateurs dans l’ensemble des 27 pays où cette liste est obligatoire.
« Après plus de dix ans de croissance limitée, nous avons vu une occasion de repenser entièrement le navigateur il y a deux ans, en apportant aux utilisateurs iOS plusieurs de nos fonctions emblématiques, comme le VPN gratuit intégré au navigateur », explique notamment Jørgen Arnesen, en charge de la division Mobile chez Opera.
- Un iPhone compact et performant
- Le bouton Action vite indispensable
- Déjà compatible Apple Intelligence
- Un écran plus grand et enfin en 120 Hz
- La luminosité irrésistible de l'écran
- Excellentes performances
- Un nouveau design aluminium réussi
- De beaux progrès sur la chauffe
- Les meilleures performances du marché
Une progression constante depuis 2023
Une progression qui permet à Opera de voir ses revenus augmenter, avec 152 millions de dollars engrangés sur le dernier trimestre, soit une augmentation de près de 25% sur un an.
Les chiffres des deux dernières années eux aussi témoignent d’une accélération nette. La première année, Opera a enregistré une hausse de 57% de son usage en Europe. La progression a même bondi à 88% entre octobre 2024 et octobre 2025.
Grâce à la possibilité, désormais généralisée, de définir Opera comme navigateur par défaut sur iPhone, iOS s’impose comme la plateforme connaissant la croissance la plus rapide pour l’éditeur.
Un tournant majeur pour un environnement longtemps difficile à conquérir, et une base que la société désormais détenue par le consortium chinois Golden Brick compte bien consolider pour les prochaines années.
- VPN gratuit intégré
- Interface moderne
- Bloqueur de pubs efficace