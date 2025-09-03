Première nouveauté : Opera One pour iOS propose désormais deux modes d’affichage – en grille ou en liste. La vue en grille affiche chaque page sous forme de vignette, pour identifier rapidement son contenu. La vue en liste, plus compacte, permet d’afficher davantage d’onglets à l’écran, et reste plus lisible quand les pages ouvertes s’accumulent. On passe de l’un à l’autre d’un simple tap sur l’icône située en bas à gauche de la galerie d’onglets, et pour remettre la main sur une page précise dans ce capharnaüm, une fonction de recherche permet de filtrer les onglets à partir d’un mot-clé contenu dans leur titre ou leur URL.