À force d’ouvrir des liens « juste pour plus tard », les navigateurs mobiles finissent par ressembler à un grenier mal trié. Sur iOS, cette tendance n’épargne personne, et certainement pas Opera. D’où cette mise à jour, présentée comme le système de gestion d’onglets « le plus avancé jamais proposé sur iPhone » (sic). L’éditeur norvégien en profite pour aligner la version iPhone sur celle d’Android, avec l’idée de faire du ménage… sans forcer les utilisateurs et utilisatrices à tout fermer.
Un tableau de bord pour vos onglets, même par milliers
Première nouveauté : Opera One pour iOS propose désormais deux modes d’affichage – en grille ou en liste. La vue en grille affiche chaque page sous forme de vignette, pour identifier rapidement son contenu. La vue en liste, plus compacte, permet d’afficher davantage d’onglets à l’écran, et reste plus lisible quand les pages ouvertes s’accumulent. On passe de l’un à l’autre d’un simple tap sur l’icône située en bas à gauche de la galerie d’onglets, et pour remettre la main sur une page précise dans ce capharnaüm, une fonction de recherche permet de filtrer les onglets à partir d’un mot-clé contenu dans leur titre ou leur URL.
Opera introduit aussi un système de regroupement d’onglets qui permet de sélectionner plusieurs pages ouvertes, de les classer par thème ou usage dans un groupe nommé et coloré, et de les retrouver ensuite plus facilement. On peut ainsi créer un nouveau groupe, y ajouter des onglets existants ou fusionner plusieurs ensembles. Fermer un groupe ferme tous ses onglets ; le dissoudre, en revanche, les rend simplement à la vue principale.
Sur iPad, le fonctionnement est similaire, mais avec quelques ajustements pour tirer parti de l’écran plus large. Un appui long sur un onglet permet de créer un groupe directement, qui peut ensuite être replié ou étendu selon les besoins. Il est aussi possible d’y ajouter d’autres onglets d’un simple glissement, ou d’en déplacer d’un groupe à l’autre, comme sur la version desktop du navigateur. Les habitués d’Opera sur ordinateur retrouveront ici une logique proche des Tab Islands, adaptée aux usages mobiles.
Enfin, pour éviter de scroller indéfiniment à la recherche d’un onglet perdu entre deux sessions, la galerie d’onglets intègre une barre de navigation en haut de l’écran. Elle permet de passer rapidement d’un type d’onglet à un autre : les classiques, les onglets privés, et ceux synchronisés depuis un autre appareil via Flow. La condition : être connecté à un compte Opera et avoir activé la synchronisation.
