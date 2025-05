Pour l'heure, seul Opera One est concerné par cette nouveauté. Pour les autres éditions, et même, les autres navigateurs, il reste nécessaire de passer par une extension dédiée comme Smart Clean ou Privacy Cleaner, lesquelles offrent une gestion automatisée similaire, mais plus poussée .

Opera One introduit également deux nouveaux thèmes baptisés Twilight et Ethereal. Ces derniers visent à instaurer une atmosphère particulière et embarquent des fonds d'écran animés en mode clair ou foncé ainsi qu'un ensemble de jeux sonores pour les interactions avec l'interface du logiciel, les frappe au clavier. Ces travaux découlent des mods précédemment introduits avec Opera GX. Pour une ambiance plus zen et une interface tout en transparence, il faudra se tourner du côté d'Opera Air.