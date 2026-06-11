Sur Android, dès l'ouverture du navigateur, un carrousel affiche les scores en temps réel de tous les matchs en cours. C'est ce qu'Opera appelle le "Live Scores carousel".

En tapant sur un match spécifique, l'utilisateur accède aux compositions de départ, aux événements de jeu (buts, cartons...) et aux statistiques historiques entre les deux équipes. Il est aussi possible de sélectionner ses équipes favorites pour recevoir des notifications sur les temps forts : coup d'envoi, but, carton rouge, score final. Les développeurs ont également rajouté un fil d'actualités alimenté par IA. Il s'adapte aux préférences de chaque utilisateur au fil des consultations.

Notons au passage que ces fonctionnalités sont également disponibles sur Opera Mini.