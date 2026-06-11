Opera vient de rafraichir son navigateur Android avec une page d'accueil repensée et un espace dédié au football. On y retrouve des scores et des statistiques en temps réel.
Opera déploie une mise à jour de son navigateur Android. Celle-ci propose un redesign de la page de démarrage mais aussi un hub football intégré qui centralise scores en direct, compositions d'équipes et notifications de match. Pour Opera, l'idée est de centraliser les informations, booster le taux de rétention sur son navigateur, et pourquoi pas, d'attirer de nouveaux internautes. En début d'année, l'éditeur norvégien lançait Opera One R3 sur bureau. Ce dernier introduisait une IA contextuelle plus rapide et une meilleure gestion des onglets.
Un hub pour suivre la Coupe du Monde
Sur Android, dès l'ouverture du navigateur, un carrousel affiche les scores en temps réel de tous les matchs en cours. C'est ce qu'Opera appelle le "Live Scores carousel".
En tapant sur un match spécifique, l'utilisateur accède aux compositions de départ, aux événements de jeu (buts, cartons...) et aux statistiques historiques entre les deux équipes. Il est aussi possible de sélectionner ses équipes favorites pour recevoir des notifications sur les temps forts : coup d'envoi, but, carton rouge, score final. Les développeurs ont également rajouté un fil d'actualités alimenté par IA. Il s'adapte aux préférences de chaque utilisateur au fil des consultations.
Notons au passage que ces fonctionnalités sont également disponibles sur Opera Mini.
Le navigateur a encore des cartes à jouer
Opera a mené une enquête auprès de 77 603 utilisateurs dans plus de 190 pays. 86% déclarent vouloir suivre la compétition, et 38% comptent le faire depuis leur navigateur.
87% des sondés prévoient de rester éveillés après minuit pour voir au moins une partie des matchs. Pour se tenir informés au quotidien, 50% des répondants privilégient un navigateur ou une application, loin devant les highlights YouTube (18%) ou les réseaux sociaux (12%). 19% utilisent déjà Opera pour Android à cet usage. Aux États-Unis, où l'on recense environ 62 millions de fans, 47% préfèrent le navigateur aux applications dédiées.
En parallèle, la page de démarrage adopte un nouveau design un peu plus pratique. Les icônes de raccourcis rapides (les "speed dials") adoptent trois formes au choix : ronde, carrée ou "squircle". Un widget météo affiche les conditions en temps réel. Surtout deux raccourcis permettent d'activer directement le mode IA ou d'ouvrir une session de navigation privée dès l'ouverture du navigateur.
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