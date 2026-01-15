Découvrez Opera R3 : un navigateur qui devient "modulaire" et dynamique

L'éditeur norvégien Opera Software présente la troisième version majeure de son navigateur Web avec Opera One R3. Au programme : des Tab Islands personnalisables, une IA contextuelle 20% plus rapide et un nouveau système de test baptisé "early bird".
Opera lance Opera One R3, une mise à jour qui nous rappelle que l'entreprise reste particulièrement dépendante de Google, que ce soit au niveau de Chromium, du partenariat de recherche ou de son IA. Cela permet en tout cas aux équipes d'affiner leur vision d'un navigateur capable de s'adapter aux habitudes de l'utilisateur.
Des îlots d'onglets qui prennent enfin des couleurs
Opera a largement communiqué sur les Tab Islands permettant de regrouper automatiquement les onglets d'un même contexte de navigation dans des îlots distincts. Opera One R3 fait évoluer cette fonctionnalité. Il est désormais possible d'attribuer un code couleur à chaque îlot et de lui donner un nom personnalisé. Il devient donc beaucoup plus simple d'identifier le contenu d'un groupe d'onglets sans avoir besoin de cliquer dessus.
Autrefois baptisée Aria, et désormais nommée Opera AI, l'intelligence artificielle intégrée au navigateur bénéficie aussi d'une refonte. Elle fonctionne désormais dans le contexte de l'onglet ou de l'îlot actif. Lors de la consultation d'une fiche produit, l'IA est capable d'adapter ses réponses à la page en cours de lecture. Elle peut aussi comparer le contenu de plusieurs onglets ou analyser des vidéos YouTube pour aider à localiser un passage spécifique. Selon l'éditeur, cette nouvelle version affiche des réponses 20% plus rapides grâce à une architecture issue du moteur agentique d'Opera Neon.
Un navigateur de plus en plus dépendant à Google
Comme beaucoup de navigateurs aujourd'hui, Opera est basé sur le projet Chomium maintenu par Google. Si la dépendance au géant californien s'arrêtait, on le mettrait dans la même catégorie que Brave ou Vivaldi. Mais à l'instar de Mozilla, Opera dispose également d'un partenariat pour configurer Google comme moteur de recherche par défaut. D'ailleurs, dans notre avis, nous reprochons à Opera One de ne pas respecter le moteur de recherche choisi par l’internaute au moment de l’installation et de la configuration du navigateur. Même si vous passez habituellement par Bing, DuckDuckGo ou Qwant, l'IA vous renvoie systématiquement vers Google... étrange non ?
Et puis, rappelons qu'Opera a signé avec Google pour intégrer Gemini à son IA. Ce n'est bien évidemment pas sans contrepartie. Dans R3, la barre latérale intègre désormais par défaut Gmail et Google Agenda. Ces derniers prennent donc place aux côtés des messageries instantanées, du lecteur de musique et des applications tierces déjà accessibles depuis cette zone.
Finalement, c'est un peu comme si Opera se transformait en cheval de Troie pour déployer en Europe une alternative à la version agentique de Google Chrome cantonnée au marché américain.
Le mode "early bird" remplace le programme bêta
Opera simplifie son système de tests. Le navigateur abandonne la version bêta traditionnelle au profit d'un mode "early bird", lequel peut être activé directement depuis les paramètres. Il n'est donc plus nécessaire de télécharger un autre build. Lorsqu'ils activent cette option, les internautes accèdent immédiatement aux fonctionnalités en cours de développement.
D'ailleurs, parmi les premières fonctionnalités expérimentales, notons le split screen étendu. Opera permettait déjà d'afficher deux onglets côte à côte. Avec R3, vous pouvez en afficher quatre simultanément, dans différentes dispositions, un peu à la manière de Vivaldi.
Trois nouveaux thèmes dynamiques
En parallèle, Opera One R3 déploie trois thèmes dynamiques. Radiance fonctionne exclusivement en mode sombre, Orbit en mode clair. Les deux s'articulent autour d'une sphère avec un paysage sonore dédié qui accompagne la navigation.
Le troisième thème, Sonic, résulte d'une collaboration avec Spotify. L'arrière-plan réagit à la musique que vous écoutez via le lecteur intégré d'Opera, compatible avec plusieurs services de streaming. Les couleurs s'adaptent en temps réel selon l'ambiance du morceau en cours de lecture.
- VPN gratuit intégré
- Interface moderne
- Bloqueur de pubs efficace