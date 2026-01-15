Découvrez Opera R3 : un navigateur qui devient "modulaire" et dynamique

Comme beaucoup de navigateurs aujourd'hui, Opera est basé sur le projet Chomium maintenu par Google. Si la dépendance au géant californien s'arrêtait, on le mettrait dans la même catégorie que Brave ou Vivaldi. Mais à l'instar de Mozilla, Opera dispose également d'un partenariat pour configurer Google comme moteur de recherche par défaut. D'ailleurs, dans notre avis, nous reprochons à Opera One de ne pas respecter le moteur de recherche choisi par l’internaute au moment de l’installation et de la configuration du navigateur. Même si vous passez habituellement par Bing, DuckDuckGo ou Qwant, l'IA vous renvoie systématiquement vers Google... étrange non ?

Et puis, rappelons qu'Opera a signé avec Google pour intégrer Gemini à son IA. Ce n'est bien évidemment pas sans contrepartie. Dans R3, la barre latérale intègre désormais par défaut Gmail et Google Agenda. Ces derniers prennent donc place aux côtés des messageries instantanées, du lecteur de musique et des applications tierces déjà accessibles depuis cette zone.

Finalement, c'est un peu comme si Opera se transformait en cheval de Troie pour déployer en Europe une alternative à la version agentique de Google Chrome cantonnée au marché américain.