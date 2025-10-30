La nouvelle IA d'Opera One est désormais capable d'analyser et de traiter le contexte de navigation. Là où Aria nécessitait l'activation manuelle de la ligne de commande pour analyser une page, le nouvel assistant accède automatiquement au contenu des onglets. La société précise que cela ne se limite pas à la consultation d'un seul onglet en cours de consultation. L'IA peut désormais traiter simultanément plusieurs pages regroupées au sein d'un Tab Island, la fonction de gestion d'onglets propre à Opera.

Concrètement, si un internaute effectue des recherches sur un produit en particulier et ouvre une dizaine d'onglets regroupés dans un Tab Island, l'IA pourra compiler les informations de ces différentes sources pour produire une synthèse. De même, pour organiser une sortie au restaurant, l'utilisateur peut ouvrir plusieurs établissements dans un Tab Island, y ajouter son calendrier, puis demander à l'IA de recommander une date optimale en fonction de sa disponibilité.

L'interface a également été modifiée. L'assistant se positionne désormais à droite de l'écran, alignant Opera One sur l'ergonomie d'Opera Neon. Un bouton "Ask AI" placé dans la barre d'outils en haut à droite remplace l'ancien accès via la barre latérale gauche.