Face à ce qu'il perçoit comme une menace extrêmement sérieuse, Google a pris les devants : le géant de Mountain View distribue de moins en moins de clics aux sites tiers et mise de plus en plus sur les outils génératifs, le mode IA et AI Overviews en tête. Mais ces efforts coûtent cher et le retour sur investissement est, pour l'instant, plutôt faible : en répondant directement aux questions de l'utilisateur, l'IA limite, en effet, le recours au moteur de recherche et l'exposition aux liens sponsorisés.