OpenAI est formel : ChatGPT traite désormais l'équivalent de 20 % des requêtes de Google. Un chiffre impressionnant qui mérite toutefois d'être tempéré.
Pas de repos pour les braves ! OpenAI vient d'ouvrir ses portes à Bouygues Telecom et permet désormais aux utilisateurs de se renseigner sur les offres de l'opérateur au sein de ChatGPT. Dans le même temps, la firme a annoncé la fermeture prochaine de l'application de bureau ChatGPT Classic. Le prochain gros chantier ? Concurrencer Google sur son terrain de prédilection.
ChatGPT à l'assaut de Google avec 20 % de son volume de recherche
Adam Fry, responsable produit grand public chez OpenAI, a lâché une véritable bombe lors d'un récent évènement presse : le volume de requêtes sur ChatGPT représenterait aujourd'hui « un cinquième » de celui de Google. Le chiffre impressionne d'autant plus que la recherche n'est accessible via le chatbot que depuis 2 ans. À titre de comparaison, Bing, dont le lancement date tout de même de 2009, plafonnait autour de 3 % de parts de marché en 2023.
Face à ce qu'il perçoit comme une menace extrêmement sérieuse, Google a pris les devants : le géant de Mountain View distribue de moins en moins de clics aux sites tiers et mise de plus en plus sur les outils génératifs, le mode IA et AI Overviews en tête. Mais ces efforts coûtent cher et le retour sur investissement est, pour l'instant, plutôt faible : en répondant directement aux questions de l'utilisateur, l'IA limite, en effet, le recours au moteur de recherche et l'exposition aux liens sponsorisés.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Un chiffre à prendre avec des pincettes
Prenons le temps de lire entre les lignes. Pour OpenAI, une recherche, c'est avant tout une question qui envoie ChatGPT fouiller le web. Comme l'explique Adam Fry, « chaque fois que vous posez une question et que vous effectuez une recherche sur le Web, il s'agit d'une recherche. ». Du côté de Google, en revanche, la méthodologie utilisée pour calculer le volume de recherche n'a pas été précisée. Difficile, dans ces conditions, de faire une comparaison pertinente.
Au delà de cette course aux volumes, l'enjeu est, on le devine, majoritairement économique. En pleine préparation de son entrée en Bourse, OpenAI cherche plus que jamais à améliorer sa rentabilité. La firme mise d'ailleurs depuis peu sur la pub pour booster son chiffre d'affaires. Contre toute attente, ces annonces ne semblent pas avoir fait fuir les utilisateurs : « les publicités nous ont peut-être montré que nous pourrions aller encore plus loin, en réalité », explique Adam Fry.
Cette stratégie sera-t-elle suffisante pour damer le pion à Google ? Rien n'est moins sûr : avec son avance confortable et des années d'expérience, le géant a encore de la marge.