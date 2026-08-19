Dès le lundi 24 août, les annonceurs de ces nouveaux marchés pourront accéder à ChatGPT Ads par l’intermédiaire de plusieurs agences partenaires, parmi lesquelles Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas et Dentsu. OpenAI prévoit également de lancer prochainement une plateforme en libre-service, pensée spécifiquement pour les petites entreprises et les entrepreneurs indépendants souhaitant faire de la publicité sans passer par une agence.

Dave Dugan, vice-président en charge de la publicité chez OpenAI, résume la philosophie de ce nouveau format : contrairement aux réseaux sociaux classiques, où les utilisateurs font défiler du contenu de manière passive, les personnes qui s’adressent à ChatGPT viennent avec une question, un objectif ou une tâche précise à accomplir. « Dans l'économie de l'attention, les marques devaient être intéressantes ; dans l'économie de l'intelligence, elles doivent être utiles », résume-t-il. Cette différence fondamentale crée, selon l’entreprise, un environnement publicitaire fondé sur l’intention exprimée plutôt que sur la captation de l'attention, où une marque peut proposer une offre pertinente au moment précis où l’utilisateur s’apprête à décider.