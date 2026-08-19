OpenAI annonce le déploiement de ChatGPT Ads dans 31 nouveaux marchés européens dès le 24 août, dont la France. Six mois après son lancement mondial, la régie publicitaire du chatbot mise sur l’intention exprimée par l’utilisateur dans sa conversation, plutôt que sur son attention captée au fil d’un scroll.
Le moment redouté est malheureusement arrivé. La publicité s’invite officiellement dans les conversations européennes avec ChatGPT. Six mois après avoir fait passer son activité publicitaire d’une phase pilote à un déploiement mondial, OpenAI franchit une nouvelle étape en ouvrant ChatGPT Ads à 31 marchés du Vieux Continent, parmi lesquels l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie ou encore les Pays-Bas. Une extension qui s’appuie sur un constat chiffré : un cinquième des échanges avec le chatbot traduiraient déjà une intention d’achat clairement identifiable.
Un lancement porté par de grandes agences partenaires
Dès le lundi 24 août, les annonceurs de ces nouveaux marchés pourront accéder à ChatGPT Ads par l’intermédiaire de plusieurs agences partenaires, parmi lesquelles Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas et Dentsu. OpenAI prévoit également de lancer prochainement une plateforme en libre-service, pensée spécifiquement pour les petites entreprises et les entrepreneurs indépendants souhaitant faire de la publicité sans passer par une agence.
Dave Dugan, vice-président en charge de la publicité chez OpenAI, résume la philosophie de ce nouveau format : contrairement aux réseaux sociaux classiques, où les utilisateurs font défiler du contenu de manière passive, les personnes qui s’adressent à ChatGPT viennent avec une question, un objectif ou une tâche précise à accomplir. « Dans l'économie de l'attention, les marques devaient être intéressantes ; dans l'économie de l'intelligence, elles doivent être utiles », résume-t-il. Cette différence fondamentale crée, selon l’entreprise, un environnement publicitaire fondé sur l’intention exprimée plutôt que sur la captation de l'attention, où une marque peut proposer une offre pertinente au moment précis où l’utilisateur s’apprête à décider.
Des règles censées préserver l’indépendance des réponses
Les publicités seront diffusées sur les comptes gratuits, et les abonnements Go. Les autres formules, plus chères, seront épargnées. OpenAI insiste sur plusieurs garanties encadrant ce nouveau modèle publicitaire. Les publicités resteraient toujours clairement identifiées et séparées des réponses générées par ChatGPT, sans influencer le contenu de ces dernières. Les annonceurs n’auraient par ailleurs aucun accès aux conversations des utilisateurs, qui conserveraient la maîtrise de leur expérience publicitaire.
Sur le plan économique, l’entreprise revendique des dizaines de milliers d’annonceurs déjà actifs sur la plateforme, entièrement construite au cours des six derniers mois. Les indicateurs de performance progressent rapidement selon les chiffres communiqués : le coût moyen par achat aurait chuté d’environ 60 %, tandis que le coût moyen pour mille impressions aurait reculé d'environ 20 % sur les six dernières semaines. Des données qui témoignent d’une régie encore jeune, mais dont l’efficacité semble déjà s’affiner à mesure que les volumes progressent.
La différence avec les réseaux sociaux : les pubs ciblent vos intentions ©OpenAI
Pour Dave Dugan, l’Europe représente un terrain particulièrement exigeant pour cette expansion, avec des marchés publicitaires réputés parmi les plus sophistiqués au monde et des attentes élevées en matière de pertinence et de confiance. Les utilisateurs européens, historiquement plus vigilants sur les questions de vie privée que leurs homologues américains, jugeront sur pièces si les garanties promises par OpenAI tiennent leurs promesses une fois la publicité pleinement intégrée à leurs conversations quotidiennes.
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