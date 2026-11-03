En ouvrant ChatGPT Classic sur leur Mac ou leur PC, ses derniers utilisateurs apprennent par un bandeau qu’OpenAI fermera le 30 janvier 2027 l’ancienne application de bureau de son chatbot. Dans les prochaines semaines, l’entreprise testera aussi auprès d’un petit groupe une version de la nouvelle application où Chat et Work ne feront plus qu’un.
Souvenez-vous, l'été dernier, OpenAI a réuni son chatbot, son agent ChatGPT Work et son outil de programmation Codex dans une seule application de bureau pour Windows et macOS. Sur Mac, l’entreprise a remplacé au passage son application native par une version construite avec Electron, et les premiers utilisateurs ont eu du mal à retrouver leurs conversations dans la nouvelle interface. Ils pouvaient toutefois garder l’ancienne application, ChatGPT Classic, qu’OpenAI a laissée en service le temps de la transition. Si vous l'utilisez encore, vous allez donc devoir rejoindre une application que l’entreprise s’apprête à remanier une nouvelle fois.
La fermeture de ChatGPT Classic le 30 janvier 2027
Depuis juillet, les deux applications cohabitaient sur l’ordinateur des utilisateurs, et OpenAI n’imposait aucune migration. L’entreprise fixe maintenant une date limite, mais ses utilisateurs n’ont rien à sauvegarder avant de partir. « Votre historique complet de conversations vous suit », souligne OpenAI dans son bandeau. En cliquant dessus, ils arrivent sur la page de téléchargement de la nouvelle application, puis il leur suffit de se connecter avec leur compte ChatGPT habituel, d’après la page d’aide consacrée à la transition.
Sur cette page, OpenAI promet encore aux utilisateurs de ChatGPT Classic des mises à jour de modèles, des correctifs de sécurité et la prise en charge des fonctions Enterprise existantes. Mais l’entreprise réserve ses fonctions d’agent à la nouvelle application. Selon 9to5Mac, l’ancienne fonctionne de moins en moins bien depuis l’été, car les modèles les plus récents d’OpenAI ont besoin de réglages disponibles uniquement dans la nouvelle, dont le choix du niveau de réflexion.
Dans les entreprises clientes, les administrateurs devront donc organiser le passage de leurs équipes avant la fin janvier. OpenAI permet d’installer la nouvelle application à côté de l’ancienne, et les salariés peuvent ainsi la tester avant la date butoir.
Chat et Work bientôt réunis dans la nouvelle application
Une semaine après le lancement, OpenAI avait ajouté en haut de la fenêtre un sélecteur pour passer de Chat à Work, ainsi qu’un menu latéral pour basculer entre ChatGPT et Codex, afin de corriger une interface très chargée et peu ergonomique. Interrogé fin juillet par la journaliste Joanna Stern, Greg Brockman, président d’OpenAI, avait reconnu que la nouvelle application était « un peu le bazar », et souhaité voir disparaître l’onglet Work avant la fin de l’année. Il défendait malgré tout la fusion, car Codex est passé de 5 à 10 millions d’utilisateurs en quelques jours après son arrivée dans l’application, d’après ses chiffres.
OpenAI commence par un test réservé à un petit groupe d’utilisateurs. Ils pourront discuter avec ChatGPT et lui confier des tâches plus lourdes, la création d’un site web ou d’une présentation par exemple, depuis une seule interface, avec leurs fichiers et leurs plugins. Comme l’explique OpenAI dans un e-mail adressé à ses utilisateurs, « Codex restera une expérience à part dans l’application de bureau ChatGPT ». Sur le Web et sur mobile, les abonnés payants éligibles ont accès à Chat et à Work, mais Codex ne s’utilise que sur ordinateur.
L’entreprise remplacera aussi les limites d’usage séparées de ChatGPT et de Codex par un quota commun. Les utilisateurs le consommeront plus vite avec les modèles les plus avancés et les tâches complexes, mais la plupart d’entre eux n’attendront pas plus souvent qu’aujourd’hui la remise à zéro de leur compteur, assure OpenAI. Le mode Instant, illimité dans chaque forfait, ne sera pas décompté.
Si vous êtes un abonné Plus, alors vous connaissez bien ces compteurs, puisqu’OpenAI a rétabli fin août une limite d’usage calculée sur cinq heures dans Work et Codex. L’entreprise ne précise pas si elle conservera cette fenêtre de cinq heures avec le quota commun.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code