Une semaine après le lancement, OpenAI avait ajouté en haut de la fenêtre un sélecteur pour passer de Chat à Work, ainsi qu’un menu latéral pour basculer entre ChatGPT et Codex, afin de corriger une interface très chargée et peu ergonomique. Interrogé fin juillet par la journaliste Joanna Stern, Greg Brockman, président d’OpenAI, avait reconnu que la nouvelle application était « un peu le bazar », et souhaité voir disparaître l’onglet Work avant la fin de l’année. Il défendait malgré tout la fusion, car Codex est passé de 5 à 10 millions d’utilisateurs en quelques jours après son arrivée dans l’application, d’après ses chiffres.

OpenAI commence par un test réservé à un petit groupe d’utilisateurs. Ils pourront discuter avec ChatGPT et lui confier des tâches plus lourdes, la création d’un site web ou d’une présentation par exemple, depuis une seule interface, avec leurs fichiers et leurs plugins. Comme l’explique OpenAI dans un e-mail adressé à ses utilisateurs, « Codex restera une expérience à part dans l’application de bureau ChatGPT ». Sur le Web et sur mobile, les abonnés payants éligibles ont accès à Chat et à Work, mais Codex ne s’utilise que sur ordinateur.

L’entreprise remplacera aussi les limites d’usage séparées de ChatGPT et de Codex par un quota commun. Les utilisateurs le consommeront plus vite avec les modèles les plus avancés et les tâches complexes, mais la plupart d’entre eux n’attendront pas plus souvent qu’aujourd’hui la remise à zéro de leur compteur, assure OpenAI. Le mode Instant, illimité dans chaque forfait, ne sera pas décompté.

Si vous êtes un abonné Plus, alors vous connaissez bien ces compteurs, puisqu’OpenAI a rétabli fin août une limite d’usage calculée sur cinq heures dans Work et Codex. L’entreprise ne précise pas si elle conservera cette fenêtre de cinq heures avec le quota commun.