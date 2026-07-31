Microsoft l’a confirmé : une « super-application » Copilot arrive cette année. Une ambition qui n’est pas sans rappeler celle d’OpenAI, dont la tentative similaire tourne pour l’instant au casse-tête.
Le géant de Redmond vient de publier des résultats trimestriels particulièrement solides. Sur la période d’avril à juin, il a enregistré un chiffre d’affaires de 90 milliards de dollars, en hausse de 18 %. Le bénéfice net, lui, a grimpé à 35,8 milliards de dollars, dopé en partie par un gain exceptionnel de 3,2 milliards de dollars lié à la participation de Microsoft dans Anthropic.
Une santé financière qui semble l’avoir galvanisé pour multiplier les points d’entrée vers son écosystème Copilot.
Satya Nadella l’a annoncé
« Copilot évolue rapidement du chat à Cowork puis aux Autopilots », a expliqué Satya Nadella, le P.-D. G, lors de la conférence habituelle organisée auprès de ses investisseurs à la suite des résultats. « Ce trimestre, nous rassemblons ces expériences Copilot, y compris le code, dans une seule super-application… C’est une avancée majeure, et j’ai hâte d’en dire plus bientôt », a-t-il précisé. Ses propos ont été relayés par The Verge.
Pour rappel, le concept de super-application a été popularisé en Asie par des services comme WeChat. Ces systèmes regroupent une multitude de fonctions habituellement dispersées entre plusieurs outils, comme la messagerie, le paiement, l’e-commerce, etc. Transposé à l’IA, le principe revient à réunir en un seul endroit tout ce qu’un utilisateur peut attendre d’un assistant : discuter, coder, déléguer des tâches à des agents autonomes, collaborer sur des documents, etc. Aujourd’hui, l’application Claude peut s’y apparenter.
- Intégration de DALL-E 3 pour une création d'images plus créatives et réalistes
- Capacité de traitement des images par GPT-4 Vision pour des réponses contextuelles précises
- Interface conviviale et intégrée dans divers produits Microsoft
Plusieurs briques séparées sous une seule application
La plateforme de Microsoft devrait donc combiner plusieurs briques aujourd’hui séparées de l’écosystème IA de Microsoft, à savoir le chatbot Copilot, l’assistant de codage GitHub Copilot, l’outil collaboratif Cowork, ainsi que les agents autonomes baptisés Autopilots. Nadella précise qu’elle couvrira « à la fois les usages grand public et professionnels », pour un lancement prévu cette année.
Attention, tout de même, à ne pas s’emmêler les pinceaux. Récemment, OpenAI dégainait ChatGPT Work, une application qui associe son chatbot et son outil de code Codex. Mais le lancement s’est révélé chaotique, avec une interface très chargée et peu ergonomique. La start-up s’attelle désormais à l’optimiser.
Une chose est sûre : Microsoft semble bien décidée à rivaliser avec les leaders du secteur, elle qui a péché pendant quelques mois dans l’adoption de l’IA. Mais la concurrence s'annonce extrêmement féroce, bien que Microsoft puisse déjà s'appuyer sur un écosystème très étoffé. Est-ce que ce nouveau pari sera finalement gagnant ?