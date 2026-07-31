Le géant de Redmond vient de publier des résultats trimestriels particulièrement solides. Sur la période d’avril à juin, il a enregistré un chiffre d’affaires de 90 milliards de dollars, en hausse de 18 %. Le bénéfice net, lui, a grimpé à 35,8 milliards de dollars, dopé en partie par un gain exceptionnel de 3,2 milliards de dollars lié à la participation de Microsoft dans Anthropic.