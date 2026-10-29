Malgré des revenus en hausse de 25% au troisième trimestre 2026, la maison mère de Google n’a pas convaincu Wall Street. La publicité sur son moteur de recherche rapporte moins qu’espéré, alors que le groupe investit toujours plus dans l’IA.
Alphabet a beau afficher 127,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires au troisième trimestre 2026 en hausse de 25% sur un an, Wall Street attendait davantage. Après la publication des résultats mercredi soir, l’action de la maison mère de Google a perdu environ 10% dans les échanges après la clôture.
Un bénéfice plombé par les placements
Le groupe a dégagé 26,2 milliards de dollars de bénéfice net, contre près de 35 milliards un an plus tôt. Ce recul d’un quart tient notamment aux pertes de valeur de ses participations, dont SpaceX. L’activité courante présente un bilan plus favorable, avec un résultat d’exploitation en hausse de 30%, à 40,6 milliards de dollars. La publicité liée au moteur de recherche a rapporté 63,35 milliards de dollars sur le trimestre, soit 12% de plus qu’un an auparavant, sans atteindre les attentes des analystes.
Selon Sundar Pichai, les fonctions d’IA contribuent pourtant à la plus forte croissance annuelle du nombre de requêtes depuis cinq ans. Google tire toutefois moins de revenus d’une requête dans son nouveau mode IA que dans la recherche classique, reconnaît Philipp Schindler, le directeur commercial du groupe. Ce décalage a pesé sur la croissance des recettes du moteur. Le dirigeant cite aussi les effets de change et l’évolution des budgets de certains annonceurs.
Le cloud s’envole, les dépenses aussi
Google Cloud a en revanche dépassé les prévisions, avec 30,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit 103% de plus qu’un an auparavant. La demande de services et d’infrastructures d’IA et les ventes de systèmes TPU soutiennent cette envolée.
Pour alimenter cette croissance et ses propres projets d’IA, Alphabet a investi 51,4 milliards de dollars, contre 44,9 milliards au trimestre précédent, principalement dans ses serveurs et ses centres de données. Ces investissements ont ainsi dépassé de 9,1 milliards de dollars l’argent généré par l’activité du groupe sur le trimestre. Le groupe maintient son budget annuel entre 195 et 205 milliards de dollars et prévient déjà que ses dépenses augmenteront sensiblement en 2027.
Ce qu'il faut en retenir
Même si les résultats de Google restent impressionnants, ils déçoivent les investisseurs et les experts en raison du ralentissement de la croissance publicitaire et de l’ampleur des investissements dans l’IA. Le groupe doit donc faire évoluer son produit phare pour tenir tête aux moteurs conversationnels comme ChatGPT et Claude, tout en préservant la mécanique publicitaire qui a fait sa fortune.
Cette transformation se finance à coups de milliards, avec 51,4 milliards de dollars investis sur le trimestre et près de 200 milliards prévus pour l’année. La direction annonce déjà une nouvelle hausse en 2027, ce qui explique que Wall Street s’inquiète pour les comptes d’Alphabet, notamment pour sa trésorerie. Comment rentabiliser ces dépenses XXL dans l'IA ? La question que toute la tech se pose actuellement devant la fuite en avant des géants de l'IA.