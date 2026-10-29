Alphabet a beau afficher 127,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires au troisième trimestre 2026 en hausse de 25% sur un an, Wall Street attendait davantage. Après la publication des résultats mercredi soir, l’action de la maison mère de Google a perdu environ 10% dans les échanges après la clôture.

Un bénéfice plombé par les placements

Le groupe a dégagé 26,2 milliards de dollars de bénéfice net, contre près de 35 milliards un an plus tôt. Ce recul d’un quart tient notamment aux pertes de valeur de ses participations, dont SpaceX. L’activité courante présente un bilan plus favorable, avec un résultat d’exploitation en hausse de 30%, à 40,6 milliards de dollars. La publicité liée au moteur de recherche a rapporté 63,35 milliards de dollars sur le trimestre, soit 12% de plus qu’un an auparavant, sans atteindre les attentes des analystes.

Selon Sundar Pichai, les fonctions d’IA contribuent pourtant à la plus forte croissance annuelle du nombre de requêtes depuis cinq ans. Google tire toutefois moins de revenus d’une requête dans son nouveau mode IA que dans la recherche classique, reconnaît Philipp Schindler, le directeur commercial du groupe. Ce décalage a pesé sur la croissance des recettes du moteur. Le dirigeant cite aussi les effets de change et l’évolution des budgets de certains annonceurs.