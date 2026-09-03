En revanche, la magistrate a validé « la plupart » des remèdes comportementaux proposés conjointement par les deux parties, sans pour autant en préciser la teneur. Google jubile évidemment. Lee-Anne Mulholland, vice-présidente des affaires réglementaires de l’entreprise, confie être « très satisfaite que le tribunal ait rejeté la proposition du DoJ de démanteler des outils qui aident les petites entreprises à toucher de nouveaux clients et à se développer ».