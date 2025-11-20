Du côté de chez Meta, on a argué que les utilisateurs basculaient allègrement entre ses applications et celles de la concurrence, notamment en cas d’interruption de service. La société américaine a d'ailleurs évoqué cette « féroce concurrence » qu’elle affronte quotidiennement.

Dans son témoignage, Mark Zuckerberg a notamment évoqué l’énorme pression exercée par TikTok sur Meta, affirmant que la croissance du groupe avait « nettement ralenti » à mesure que la plateforme chinoise gagnait en popularité.