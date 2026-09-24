Le live (les vidéos en direct) s'offre des duels, oui ! Dans le détail, deux créateurs fusionnent leurs streams pour s'affronter en temps limité, avec un déploiement mondial prévu l'an prochain. YouTube teste aussi un doublage automatique en direct, en anglais et en espagnol, auprès d'un petit groupe de créateurs. Watch With, qui permet de réagir en direct, s'étendra quant à lui aux vidéos longues. Suivront des espaces réservés aux membres, une modération des commentaires par IA et des GIF dans les réponses. Sur les téléviseurs compatibles avec la commande vocale, on peut déjà commenter à la voix ou à la télécommande. Et les Posts, avec lesquels plus de 300 millions d'utilisateurs interagissent chaque jour en moyenne, y arriveront début 2027. Cet automne, une messagerie avec discussions de groupe sera lancée pour les plus de 18 ans aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Singapour, au Brésil et dans certains pays européens. Hype with Jewels, qui sert à propulser les publications de ses créateurs favoris, ne mentionne en revanche pas la France dans son calendrier.