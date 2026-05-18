On ne parle donc pas d’un remplacement pur et simple, mais plutôt d'un changement de comportement chez les usagers. Le téléviseur reste l'écran principal de la maison et c'est notamment vrai pour les grands rendez-vous, les films, les séries ou le sport. Mais il s’inscrit désormais dans un environnement beaucoup plus éclaté. Le visionnage ne suit plus un chemin unique. Un contenu peut commencer sur mobile, se poursuivre sur le téléviseur, être commenté à chaud sur les réseaux sociaux, puis ressurgir le lendemain sous forme d’extrait dans un fil TikTok ou Instagram.



Naturellement, cette circulation permanente change la manière dont les contenus existent. Une émission ne se limite désormais plus à son horaire de diffusion. Elle vit aussi dans les extraits, les réactions, les memes, les commentaires et les recommandations. Le smartphone ne fait pas que voler de l’attention à la télévision : il permet aussi à de nombreux programmes d'être, en quelques sortes, "prolongés".