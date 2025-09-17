Mais à mesure que les téléviseurs deviennent des vitrines publicitaires, une question revient avec insistance : jusqu’où pousser la monétisation sans compromettre l’expérience utilisateur ? Force est de constater que la publicité envahit déjà la plupart des espaces au quotidien. Il serait pourtant réducteur de ne voir dans cette évolution qu’un risque. Pour de nombreux petits annonceurs, l’accès à la publicité TV est aujourd’hui hors de portée. L’automatisation, la personnalisation et la baisse des coûts de production pourraient ouvrir un nouveau canal de visibilité, jusqu’ici réservé aux plus gros budgets.



Encore faut-il que l’équilibre soit respecté. Trop de publicité, trop répétitive ou trop mal ciblée, pourrait faire fuir les utilisateurs. Enfin, outre le changement technique proposé par Roku, il s'agit surtout d'une transformation culturelle qui s'amorce dans nos petites lucarnes ! À l’image des réseaux sociaux, nos téléviseurs pourraient bientôt nous exposer à une infinité de contenus sponsorisés, générés à la volée, adaptés à nos profils et à nos habitudes.… Pas certains que les utilisateurs voient ça d'un bon œil ! Et vous, vous en pensez quoi ?