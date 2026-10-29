Google Wallet pourrait bientôt permettre de régler ses achats sans avoir à déverrouiller systématiquement son smartphone. Une nouveauté pratique en apparence, mais qui soulève quelques interrogations sur la sécurité des paiements sans contact.
Payer avec son téléphone est devenu un geste presque aussi banal que sortir sa carte bancaire. Il suffit de l’approcher du terminal, à condition toutefois d’avoir préalablement confirmé son identité. Une petite manipulation qui peut parfois agacer, notamment lorsqu’on doit déverrouiller une nouvelle fois son smartphone alors qu'on vient de l’utiliser. Google semble justement réfléchir à un moyen de supprimer cette étape pour les paiements du quotidien. Mais entre gagner quelques secondes à la caisse et protéger ses coordonnées bancaires, il faudra trouver le bon équilibre.
Google Wallet pourrait supprimer une étape avant le paiement
Selon une découverte d’Android Authority, Google travaille sur une nouvelle option permettant potentiellement de désactiver la vérification d’identité avant un paiement sans contact.
Les journalistes ont repéré cette fonction dans la version 26.42.1003171897 de Google Wallet, au sein des paramètres de vérification de l’application. Une nouvelle entrée baptisée « Tap to pay » apparaît aux côtés des réglages consacrés aux transports en commun.
Aujourd'hui, Google Wallet demande de confirmer son identité à l’aide d’un code PIN, d'un mot de passe, d'un schéma ou d’une méthode biométrique suffisamment sécurisée, comme l’empreinte digitale. Cette authentification reste valable quelques minutes, mais doit ensuite être renouvelée pour effectuer un nouveau paiement.
Il existe toutefois une exception : les utilisateurs peuvent déjà payer certains trajets en transports en commun sans déverrouiller leur téléphone, lorsque le réseau concerné prend en charge cette possibilité.
Google pourrait donc reprendre le même principe pour les achats ordinaires. En pratique, il deviendrait possible d’approcher son smartphone d'un terminal de paiement sans devoir systématiquement passer par le lecteur d’empreintes ou saisir son code.
Du moins, c’est ce que laisse envisager cette découverte. Car pour l’instant, la fonctionnalité n’est absolument pas opérationnelle. Android Authority a réussi à faire apparaître manuellement le nouveau réglage, mais une tentative d’ouverture provoque immédiatement le plantage de Google Wallet.
Impossible, dans ces conditions, de savoir précisément comment il fonctionnera.
Quelques secondes gagnées, mais à quel prix pour la sécurité ?
C’est évidemment la principale interrogation soulevée par cette nouveauté. Supprimer la vérification d’identité avant un achat pourrait faciliter les passages en caisse, mais également augmenter les risques en cas de perte ou de vol du smartphone. Une personne ayant accès à l’appareil pourrait théoriquement tenter d’effectuer des paiements sans connaître son code de déverrouillage.
Un scénario qui explique pourquoi Google a progressivement renforcé les mécanismes de vérification de Wallet ces dernières années.
Il serait toutefois prématuré d’affirmer que Google compte autoriser tous les paiements sans aucune protection. L’entreprise pourrait, par exemple, imposer des limites de montant, réserver cette souplesse à certaines transactions ou demander régulièrement une authentification. Aucune de ces mesures n’est confirmée à ce stade.
Autre inconnue : les pays concernés. Les règles relatives à l’authentification des paiements varient selon les marchés, notamment en Europe, et rien ne permet encore d'affirmer que cette éventuelle option sera disponible en France.
Surtout, Google n’a fait aucune annonce officielle. La présence d’une fonctionnalité dans le code d'une application révèle un développement en cours, pas nécessairement une nouveauté destinée à être commercialisée.
En attendant d’en savoir davantage, il faudra donc continuer à confirmer son identité avant de payer ses courses. Ce qui, finalement, n'est peut-être pas une si mauvaise contrainte lorsqu’il s’agit de son argent.