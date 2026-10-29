Selon une découverte d’Android Authority, Google travaille sur une nouvelle option permettant potentiellement de désactiver la vérification d’identité avant un paiement sans contact.

Les journalistes ont repéré cette fonction dans la version 26.42.1003171897 de Google Wallet, au sein des paramètres de vérification de l’application. Une nouvelle entrée baptisée « Tap to pay » apparaît aux côtés des réglages consacrés aux transports en commun.

Aujourd'hui, Google Wallet demande de confirmer son identité à l’aide d’un code PIN, d'un mot de passe, d'un schéma ou d’une méthode biométrique suffisamment sécurisée, comme l’empreinte digitale. Cette authentification reste valable quelques minutes, mais doit ensuite être renouvelée pour effectuer un nouveau paiement.

Il existe toutefois une exception : les utilisateurs peuvent déjà payer certains trajets en transports en commun sans déverrouiller leur téléphone, lorsque le réseau concerné prend en charge cette possibilité.

Google pourrait donc reprendre le même principe pour les achats ordinaires. En pratique, il deviendrait possible d’approcher son smartphone d'un terminal de paiement sans devoir systématiquement passer par le lecteur d’empreintes ou saisir son code.

Du moins, c’est ce que laisse envisager cette découverte. Car pour l’instant, la fonctionnalité n’est absolument pas opérationnelle. Android Authority a réussi à faire apparaître manuellement le nouveau réglage, mais une tentative d’ouverture provoque immédiatement le plantage de Google Wallet.

Impossible, dans ces conditions, de savoir précisément comment il fonctionnera.