Ce n'est un secret pour personne : Google raffole des données et ce géant de la Tech en sait beaucoup sur chacun de ses utilisateurs. À chaque fois que vous effectuez un paiement avec Google Pay, des informations sont automatiquement enregistrées sur votre compte Google, comme la date et l'heure de votre achat, le montant dépensé ou encore le nom du commerçant et son activité. À terme, toutes ces données permettent de dresser un portrait détaillé de votre profil.