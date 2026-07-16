Aujourd'hui, les smartphones OnePlus utilisent la surcouche OxygenOS. Mais, probablement pour faciliter le suivi logiciel sur l'ensemble de ses appareils, Oppo entamera bientôt une grande campagne de migration des appareils OnePlus vers ColorOS, sa propre surcouche Android. Si les fonctionnalités sont similaires, on note quelques différences esthétiques qui pourraient faire grincer les dents des puristes. D'après le patron d'Oppo Europe, Elvis Zhou, les utilisateurs et utilisatrices pourront retourner sur OxygenOS (rollback) si ça leur chante, mais sans que la marque puisse garantir l'arrivée des mises à jour correctives. Un risque de sécurité potentiellement majeur, donc.