Cette fois, c'est la bonne. Quelques jours après que WinFuture révélait les plans d'Oppo concernant OnePlus, la chose est officialisée. OnePlus cesse ses activités en Europe, et prochainement en Inde. Bientôt, la marque n'existera plus qu'en Chine.
C'est l'épilogue douloureux d'une situation qui laissait peu de place au doute. Fruit de grosses incertitudes depuis le début de l'année, le destin de OnePlus vient d'être officiellement scellé. Oppo, la maison mère de la marque de smartphones lancée en 2013, vient de confirmer à The Verge le retrait de OnePlus des marchés européens et étatsuniens.
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Les smartphones OnePlus passent à ColorOS
Comme imaginé alors que le retrait de OnePlus n'était encore qu'à l'état de rumeurs, Oppo confirme au site américain que les smartphones actuellement sur le marché continueront de recevoir des mises à jour logicielles. Le OnePlus 15, modèle le plus récent du fabricant, doit notamment recevoir des mises à jour jusqu'à Android 20. Mais, pour ce faire, il sera demandé aux consommateurs et consommatrices de changer de crèmerie.
Aujourd'hui, les smartphones OnePlus utilisent la surcouche OxygenOS. Mais, probablement pour faciliter le suivi logiciel sur l'ensemble de ses appareils, Oppo entamera bientôt une grande campagne de migration des appareils OnePlus vers ColorOS, sa propre surcouche Android. Si les fonctionnalités sont similaires, on note quelques différences esthétiques qui pourraient faire grincer les dents des puristes. D'après le patron d'Oppo Europe, Elvis Zhou, les utilisateurs et utilisatrices pourront retourner sur OxygenOS (rollback) si ça leur chante, mais sans que la marque puisse garantir l'arrivée des mises à jour correctives. Un risque de sécurité potentiellement majeur, donc.
« Les mises à jour logicielles et le support après-vente sont garanties », répète clairement James Paterson, responsable des relations presse d'Oppo à The Verge. En cas de pépin avec votre smartphone, il faudra dorénavant en référer à Oppo plutôt qu'à OnePlus.
OnePlus relégué à la Chine, et Realme part en quête du monde
Difficile de ne pas lire la décision de retirer OnePlus de certains marchés majeurs comme une punition. Dans les prochains mois, la marque sera même arrachée à l'un de ses marchés les plus porteurs : l'Inde. D'ici à la fin de l'année, OnePlus ne sera plus disponible qu'en Chine, pays dans lequel « la feuille de route de OnePlus demeure inchangée », assure la porte-parole Nicole Okpokiri à The Verge.
Parallèlement à la réduction de la voilure de OnePlus, en voilà une autre qui a par contre le vent dans le dos : Realme. Marque sœur d'Oppo et OnePlus, elle se destine à s'implanter plus durablement en Occident (quitte, d'ailleurs, à ne plus vendre en Chine). Dans les deux cas, Oppo parle clairement d'une « restructuration », avec ce que cela suppose comme impact sur les emplois.
Ces derniers mois, Oppo s'est montré plus agressif sur le marché européen, notamment avec le lancement très attendu du Find X9 Ultra, son premier ultra haut de gamme à sortir de Chine… et accessoirement le smartphone le plus cher du marché.