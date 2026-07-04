Les choses pourraient changer pour votre prochain smartphone OnePlus ou Realme. Oppo, marque principale du groupe, souhaiterait recentrer la partie logiciel autour d'une interface commune.

Oppo pourrait reprendre la main sur l'interface de tous les smartphones du groupe BBK. ©putrakurniawan78 / Shutterstock
Oppo pourrait reprendre la main sur l'interface de tous les smartphones du groupe BBK. ©putrakurniawan78 / Shutterstock

Ce n'est un secret pour presque personne, le groupe BBK Electronics est propriétaire des marques Oppo, OnePlus et Realme. Cependant, si chaque marque a sa propre surcouche, le site Smartprix a révélé que les liens pourraient être resserrés entre les trois marques. Ainsi, ColorOS, l'interface historique d'Oppo, serait adoptée pour tous les smartphones du groupe.

Un rapprochement progressif

Le mouvement n'est pas entièrement nouveau. En 2021, OnePlus et Oppo avaient déjà annoncé le partage d'une base de code commune entre OxygenOS et ColorOS, dans le cadre d'un rapprochement entre les deux entités. Depuis lors, ColorOS assure une part croissante du développement, même si les téléphones OnePlus conservent l'identité visuelle d'OxygenOS. Cependant, cette façade pourrait disparaître très prochainement, avec un rapprochement logiciel des trois marques, Realme compris.

ColorOS 17 a été lancé récemment, uniquement pour les smartphones Oppo. ©Oppo
ColorOS 17 a été lancé récemment, uniquement pour les smartphones Oppo. ©Oppo

Tout cela serait dû à un repositionnement géographique des marques. Quand OnePlus se concentrerait sur l'Inde et la Chine, Realme se concentrerait sur d'autres régions du monde, y compris le marché européen. En Inde, d'ailleurs, OnePlus et Oppo fusionnent leurs centres de réparations et services après-vente.

Les utilisateurs pas tous logés à la même enseigne

Sur le plan de l'expérience utilisateur, les conséquences varieraient selon les marques. Realme UI étant déjà proche de ColorOS dans sa conception, le changement serait vraisemblablement peu perceptible pour les utilisateurs Realme.

En revanche, les possesseurs de téléphones OnePlus, habitués à une interface réputée pour sa légèreté et sa sobriété, pourraient quant à eux, ressentir la différence.

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OxygenOS existe depuis 2014 et a pris la suite de CyanogenMod sur les smartphones OnePlus. Realme UI a été lancé en 2018, lorsque Realme s'est constitué en marque indépendante après s'être "séparé" d'Oppo.

Aucune confirmation officielle pour l'instant

À ce stade, ni OnePlus, ni Realme, ni Oppo n'ont confirmé ces informations. Le calendrier d'un éventuel déploiement reste également inconnu, tout comme la question de savoir si le changement s'appliquerait simultanément à tous les utilisateurs, ou de manière progressive.

Source : GizmoChina
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