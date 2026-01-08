realme envoie du lourd avec son interface realme UI 7.0 basée sur Android 16. Disponible dans le courant de l'année pour bon nombre de smartphones, elle apporte un lot de nouveautés très intéressantes.
Avec le lancement du realme GT 8 Pro, le fabricant chinois lance realme UI 7.0, basé sur Android 16. Avec cette mise à jour, une volonté de différencier les interfaces des différentes marques de smartphones. Alors, simple inspiration d'iOS ou véritable différenciation ?
De la transparence au programme
Sur le plan esthétique, realme UI 7.0 adopte un langage de design baptisé "Light Glass", caractérisé par des effets de transparence et de profondeur. Ce n'est pas sans rappeler le Liquid Glass chez Apple. Les icônes, renommées "Ice Cube", abandonnent leur apparence plate au profit d'un rendu 3D évoquant des formes cristallines. Le centre de contrôle intègre désormais un effet de verre givré, tandis qu'une barre d'accueil dynamique réorganise la structure de l'interface.
Le thème Flux 2.0 étend les options de personnalisation avec plusieurs ajouts : typographies de grande taille, affichage permanent panoramique, prise en charge des fonds d'écran vidéo et photos animées.
Un effet de profondeur de champ généré par IA permet d'isoler le sujet principal sur les fonds d'écran, on apprécie ce genre de fonctionnalité. Les utilisateurs peuvent également modifier les animations de déverrouillage par empreinte digitale et redimensionner les icônes du launcher.
De l'intelligence artificielle partout
realme UI 7.0 propose plusieurs fonctionnalités basées sur l'IA. En photographie, un assistant de cadrage analyse la scène et suggère des compositions, tout en expliquant les principes techniques. Cette approche pédagogique vise à accompagner l'utilisateur plutôt qu'à automatiser entièrement le processus. L'efficacité réelle de ces suggestions dépendra naturellement de la qualité des algorithmes et des conditions de prise de vue.
Du côté du jeu vidéo, la fonction "AI Gaming Coach" analyse les habitudes de l'utilisateur pour proposer des optimisations en temps réel. Le constructeur ne précise cependant pas quels types de données sont collectés ni comment ces recommandations sont générées. Le réel intérêt de cette fonctionnalité sera découvert avec le temps et l'usage.
Une ouverture vers l'écosystème Apple
L'une des annonces notables concerne l'interopérabilité avec les produits Apple. realme UI 7.0 permet d'afficher les appels et messages provenant d'un iPhone directement sur un appareil realme, et de synchroniser les données de santé issues d'une Apple Watch.
C'est assez rare sur des appareils Android, qui comme Apple, privilégient leurs propres appareils. Il est donc important de le souligner.
Des gains de performances annoncés
Concernant les performances système, realme communique des chiffres attribués au moteur Flux : amélioration de la réactivité de 15 %, des performances quotidiennes de 22 % et de la fluidité du défilement de 29 %.
Ces mesures, fournies par le constructeur, n'ont toutefois pas fait l'objet de vérifications indépendantes. Une barre latérale multitâche facilite l'accès aux applications fréquemment utilisées sans quitter l'écran en cours.
Date de disponibilité de realme UI 7.0
realme UI 7.0 est préinstallé sur le GT 8 Pro. Le constructeur annonce un déploiement vers d'autres appareils, dont le GT 7 Pro, à partir de novembre. Le calendrier donné par la marque n'est pas très précis, mais il donne déjà quelques indications.