La prochaine version d'Android pour les smartphones OnePlus arrive à grands pas. Les premières versions bêta devraient être disponibles sous peu, la liste des smartphones éligibles est déjà disponible.

OnePlus promet 4 ans de mises à jour majeures pour ses smartphones. ©Clubic
OnePlus promet 4 ans de mises à jour majeures pour ses smartphones. ©Clubic

Alors que le déploiement d’OxygenOS 16 (basé sur Android 16) arrive à son terme en ce début d’année 2026, les prévisions concernant la version suivante, OxygenOS 17, commencent à se préciser. Cette future interface logicielle s’appuiera sur Android 17, dont le développement est déjà entamé par Google.

Calendrier prévisionnel d'Android 17

Google a déjà publié la première version bêta d'Android 17. Selon le calendrier technique habituel, le système d’exploitation devrait atteindre sa phase de stabilité logicielle le mois de mars, pour une sortie en version finale prévue au troisième trimestre 2026.

OnePlus Nord 5
OnePlus Nord 5
  • Un design réussi
  • Super écran aux bordures fines
  • Les performances impeccables
8 / 10
368,00 €
Lire le test

OnePlus se positionne généralement en acteur réactif par rapport au calendrier de Google. Les premières phases de test public pour OxygenOS 17 pourraient ainsi débuter entre mars et avril 2026, avec le OnePlus 15 comme probable premier appareil de test.

Quels appareils OnePlus recevront Android 17 ?

La sélection suivante repose sur la politique de mise à jour en vigueur chez le constructeur, qui garantit, selon les modèles, jusqu'à quatre ans de mises à jour majeures du système d'exploitation.

Gamme premium

  • Série OnePlus 15 : OnePlus 15, OnePlus 15R
  • Série OnePlus 13 : OnePlus 13, 13R, 13s, 13T
  • Générations précédentes : OnePlus 12, 12R et OnePlus 11
  • Appareils pliables : OnePlus Open

Milieu de gamme

  • OnePlus Nord 5
  • OnePlus Nord CE 5
  • OnePlus Nord 4

Tablettes

  • OnePlus Pad 3
  • OnePlus Pad 2
  • OnePlus Pad Lite
  • OnePlus Pad Go 2

De nouvelles fonctionnalités à la pelle

Les appareils figurant dans cette liste bénéficieront des nouvelles fonctionnalités apportées par Android 17 ainsi que des optimisations logicielles propres à l'interface de OnePlus. Les modèles plus anciens, non mentionnés, cesseront de recevoir des mises à jour majeures du système, bien que certains puissent continuer à bénéficier de correctifs de sécurité selon leur date de sortie initiale.

L’officialisation complète des fonctionnalités spécifiques à OxygenOS 17 sera dévoilée prochainement, après la stabilisation de la plateforme Android par Google.

Source : GizmoChina

À découvrir
Quels sont les meilleurs smartphones OnePlus ?
05 février 2025 à 11h07
Comparatif