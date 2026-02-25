La prochaine version d'Android pour les smartphones OnePlus arrive à grands pas. Les premières versions bêta devraient être disponibles sous peu, la liste des smartphones éligibles est déjà disponible.
Alors que le déploiement d’OxygenOS 16 (basé sur Android 16) arrive à son terme en ce début d’année 2026, les prévisions concernant la version suivante, OxygenOS 17, commencent à se préciser. Cette future interface logicielle s’appuiera sur Android 17, dont le développement est déjà entamé par Google.
Calendrier prévisionnel d'Android 17
Google a déjà publié la première version bêta d'Android 17. Selon le calendrier technique habituel, le système d’exploitation devrait atteindre sa phase de stabilité logicielle le mois de mars, pour une sortie en version finale prévue au troisième trimestre 2026.
OnePlus se positionne généralement en acteur réactif par rapport au calendrier de Google. Les premières phases de test public pour OxygenOS 17 pourraient ainsi débuter entre mars et avril 2026, avec le OnePlus 15 comme probable premier appareil de test.
Quels appareils OnePlus recevront Android 17 ?
La sélection suivante repose sur la politique de mise à jour en vigueur chez le constructeur, qui garantit, selon les modèles, jusqu'à quatre ans de mises à jour majeures du système d'exploitation.
Gamme premium
- Série OnePlus 15 : OnePlus 15, OnePlus 15R
- Série OnePlus 13 : OnePlus 13, 13R, 13s, 13T
- Générations précédentes : OnePlus 12, 12R et OnePlus 11
- Appareils pliables : OnePlus Open
Milieu de gamme
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE 5
- OnePlus Nord 4
Tablettes
- OnePlus Pad 3
- OnePlus Pad 2
- OnePlus Pad Lite
- OnePlus Pad Go 2
De nouvelles fonctionnalités à la pelle
Les appareils figurant dans cette liste bénéficieront des nouvelles fonctionnalités apportées par Android 17 ainsi que des optimisations logicielles propres à l'interface de OnePlus. Les modèles plus anciens, non mentionnés, cesseront de recevoir des mises à jour majeures du système, bien que certains puissent continuer à bénéficier de correctifs de sécurité selon leur date de sortie initiale.
L’officialisation complète des fonctionnalités spécifiques à OxygenOS 17 sera dévoilée prochainement, après la stabilisation de la plateforme Android par Google.