ColorOS 17 arrive prochainement. Basé sur Android 17, le nouveau système d'exploitation sera disponible sur de nombreux smartphones de la marque, mais pas tous.
La prochaine grande mise à jour logicielle d'Oppo se profile à l'horizon. ColorOS 17, basée sur Android 17, devrait être annoncée officiellement dans les prochaines semaines, dans la foulée de la sortie attendue du nouveau système d'exploitation de Google. En attendant, de nombreux utilisateurs cherchent à savoir si leur appareil pourra en bénéficier.
Une mise à jour en profondeur
Selon les informations qui ont filtré jusqu'ici, ColorOS 17 ne se limiterait pas à des ajustements mineurs par rapport à la version précédente, mais apporterait des changements plus profonds.
Il convient toutefois de rester prudent, ces éléments n'ayant pas encore été confirmés officiellement par Oppo.
Quels appareils sont éligibles à ColorOS 17 ?
Oppo n'a pas encore publié de liste officielle des appareils compatibles avec ColorOS 17, basé sur Android 17. La sélection présentée ci-dessous repose sur l'analyse des politiques de mises à jour logicielles propres à chaque modèle, ce qui permet d'en estimer la fiabilité avec une marge d'erreur réduite.
Série Find N :
- Oppo Find N6, Find N5, Find N3, Find N3 Flip, Find N2 et Find N2 Flip.
Série Find X :
- Oppo Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s, Find X8, X8 Pro, X8 Ultra, Find X7, X7 Ultra, Find X6 et X6 Pro.
Série Reno :
- Oppo Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Mini, Reno 15 Pro Max, Reno 15 F, Reno 15 FS, Reno 14, Reno 14 Pro, Reno 14 F, Reno 13, Reno 13 Pro, Reno 13 F, Reno 13 F 4G, Reno 12, Reno 12 Pro, Reno 11 et Reno 11 Pro.
Série F :
- Oppo F33, F33 Pro, F31, F31 Pro, F31 Pro+, F29 et F29 Pro.
Série K :
- Oppo K13, K13 Turbo, K13 Turbo Pro et K13x.
Série Pad :
- Oppo Pad 5, Pad 3 et Pad SE.
Les absents notables
Les smartphones de la série A d'Oppo ne figurent pas dans cette liste. La raison est simple. La plupart de ces modèles ne disposent pas d'une politique de mise à jour clairement définie par le fabricant. Leur absence ne signifie pas pour autant qu'ils seront totalement exclus, certains pourraient tout de même recevoir ColorOS 17, mais rien ne permet de l'affirmer avec certitude à ce stade.
La liste définitive et officielle reste donc à venir. Les utilisateurs dont l'appareil figure parmi les modèles cités peuvent raisonnablement s'attendre à recevoir la mise à jour, sans que cela constitue une garantie formelle tant qu'Oppo ne s'est pas prononcé officiellement.