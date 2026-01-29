Des smartphones pour tous les profils, et (presque) tous les budgets. Voilà une nouvelle fois la promesse de la nouvelle gamme de téléphones d'Oppo… qui arrive à peine 10 mois après la précédente. On vous présente les Reno 15 !
Le milieu de gamme est pour le moins dynamique, en ce début d'année 2026. Après avoir découvert les nouvelles références de Xiaomi, de Honor et de Motorola ces derniers jours, au tour d'Oppo de lancer ses nouveaux smartphones. Des mobiles qui, comme souvent, étaient déjà sortis en Chine il y a plusieurs semaines (et qui laissent à la frontière quelques milliampère-heure).
- L'écran hyper lumineux
- Deux jours d'autonomie garantis
- Un téléphone résistant et durable
Quatre nouveaux smartphones entre 380 et 800€
Oppo fait une nouvelle fois le grand écart avec sa famille Reno 15. En bout de chaîne alimentaire, on retrouve donc le Oppo Reno 15 Pro, qui a la particularité d'être un mobile plutôt compact. Son écran AMOLED 1,5K 120 Hz mesure en effet 6,32". Le Reno 15 classique est un peu plus grand avec 6,59".
Ce qui va essentiellement distinguer les deux, ce sont les performances, la photo, et l'autonomie. Le premier mise sur une puce Dimensity 8450, sur 12 Go de RAM et 512 Go de RAM, quand le second bat le pavillon Qualcomm, avec un Snapdragon 7 Gen 4 et 8 Go de RAM.
Pour la photographie, le Reno 15 Pro impressionne avec un grand-angle de 200 mégapixels (f/1.8), soit le quadruple de celui du Reno 15. On trouve sur les deux modèles un téléobjectif 3,5x de 50 mégapixels (f/2.8), et un dernier ultra grand-angle de 50 Mpx (Reno 15 Pro) ou 8 Mpx (Reno 15). À l'avant, les deux mobiles récupèrent un appareil photo 50 mégapixels.
Pour la batterie enfin, le Oppo Reno 15 Pro affiche une batterie de 6200 mAh rechargeable à 80W en filaire. On passe à 6500 mAh sur le Reno 15, toujours à 80W. Aucun des deux ne propose de recharge sans fil — un peu dommage étant donné le tarif plutôt salé du premier.
Une batterie moins musclée en France
Les deux modèles restants sont, en France, quasiment identiques. Je précise "en France", car le modèle Reno 15 FS a normalement un plus gros atout dans sa manche : une batterie de 7000 mAh. Ce n'est pas le cas chez nous, et les deux partagent donc le même accu de 6500 mAh. La faute, sans doute, à quelque certification qu'Oppo n'aura pas passée pour économiser quelques deniers.
La seule différence concrète entre ces deux modèles est donc la capacité de stockage : 256 Go sur le 15 F, 512 Go sur le 15 FS. Pour le reste, on est sur un smartphone de 6,57" animé par un Snapdragon 6 Gen 1 et par 8 Go de RAM. Tous deux partagent une configuration photo articulée autour d'un grand-angle de 50 Mpx, d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels.
Oppo Reno 15 series : prix et disponibilités
Les Reno 15 d'Oppo sont dès à présent disponibles en France, dans les configurations suivantes :
- Oppo Reno 15 Pro : 799,90€ (12+512 Go) ;
- Oppo Reno 15 : 649,90€ (8+256 Go) ;
- Oppo Reno 15 FS : 449,90€ (8+512 Go) ;
- Oppo Reno 15 : 379,90€ (8+256 Go).
Des nouveaux modèles qui concurrencent donc aussi bien les REDMI Note 15 Pro que les Xiaomi 15T lancés à la rentrée dernière.