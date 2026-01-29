Le milieu de gamme est pour le moins dynamique, en ce début d'année 2026. Après avoir découvert les nouvelles références de Xiaomi, de Honor et de Motorola ces derniers jours, au tour d'Oppo de lancer ses nouveaux smartphones. Des mobiles qui, comme souvent, étaient déjà sortis en Chine il y a plusieurs semaines (et qui laissent à la frontière quelques milliampère-heure).