Toujours plus de mégapixels et toujours plus de capteurs photo ? Le Oppo Find X9 Ultra se dévoile en avance, et annonce un appareil photo écrasant la concurrence, du moins, sur le papier.
De nouveaux rendus du Oppo Find X9 Ultra ont été publiés, laissant entrevoir une bonne partie de ce que proposerait le constructeur chinois. Le design du smartphone changerait un peu de ce à quoi le fabricant nous a habitués, mais surtout, le module photo, serait encore plus imposant que sur les versions précédentes.
Un design qui tranche avec les codes habituels
Les images, publiées par SmartPrix en collaboration avec le leaker Yogesh Brar, montrent un appareil au look plus affirmé. Oppo opterait pour une finition bicolore sur certaines variantes, mélangeant verre, métal et simili cuir. Une version toute en verre plus classique serait également au programme.
Côté coloris, on parle de trois options minimum : noir, orange et un brun bicolore. Cette dernière étant assez rare sur le marché, Oppo n'en est pas à son coup d'essai avec le orange et le noir. D'autres teintes pourraient s'ajouter au lancement.
Appareil photo : des capteurs de 200 Mpx à bord
C'est clairement sur la partie photo qu'Oppo concentrerait ses efforts. Le capteur principal serait un Sony LYT-901 de 200 Mpx (1/1,12 pouce, ouverture f/1,5), épaulé par un ultra grand-angle de 50 Mpx, soit une configuration bien plus costaude que sur le Find X9 Pro actuel.
Le téléobjectif retiendrait également l'attention. Ce capteur principal de 200 Mpx n'arriverait pas seul, il serait épaulé par un second capteur de 200 Mpx pour le téléobjectif, avec un zoom optique x3. Avec ceci, un second capteur de 50 Mpx, le LYT600, offrant quant à lui un zoom optique x10.
Encore mieux, Oppo proposerait également un extendeur 300 mm qui porterait le zoom optique à 13,2X avec un capteur de 1/1.28 pouce. La caméra frontale serait elle aussi de 50 MP.
Les autres éléments techniques dévoilés
L'écran serait une dalle AMOLED de 6,82 pouces en définition 2K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sans surprise, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm équiperait l'appareil. L'interface serait naturellement ColorOS 16 basé sur Android 16.
Quand sera commercialisé le Find X9 Ultra ?
Comme à son habitude, le constructeur devrait privilégier la Chine en premier lieu. Le smartphone devrait être annoncé dans le début de l'année, pour une commercialisation mondiale, si elle est au programme d'Oppo, dans le courant du premier semestre 2026.