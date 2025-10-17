Quand débarqueront les prochains smartphones haut de gamme d'OPPO en Europe ? La réponse est tombée : la série Find X9 sera lancée le 28 octobre prochain, en plein cœur des vacances scolaires de la Toussaint. Un événement prévu à Barcelone marquera l'ouverture à l'international de cette nouvelle génération, déjà dévoilée en Chine, et qui promet de redéfinir les standards de la photo mobile.

Photographie et design haut de gamme

Développés en partenariat avec Hasselblad, les Find X9 et Find X9 Pro embarquent un appareil photo triple capteur doté d'un téléobjectif Hasselblad de 200 mégapixels sur la version Pro (les deux autres, grand-angle et ultra grand-angle atteignent 50 Mpx). OPPO annonce une clarté et une fidélité inédites, tant en photo qu'en vidéo, avec un enregistrement 4K à 120 images/s en Dolby Vision et des modes créatifs pensés pour les professionnels. Un kit photo Hasselblad devrait même accompagner le lancement du Find X9.

Côté design, la marque mise sur des finitions premium (verre mat, cadre en aluminium brossé) et des coloris raffinés comme le Rouge Velvet ou le Blanc Soie.