Le fabricant chinois annonce officiellement la commercialisation européenne de ses très attendus Find X9 et Find X9 Pro. Le lancement officiel aura lieu à Barcelone, à la fin du mois d'octobre, marquant l'arrivée sur le marché téléphonique d'un nouveau challenger aux dents longues bien décidé à séduire les amateurs de photo sur mobile.
Quand débarqueront les prochains smartphones haut de gamme d'OPPO en Europe ? La réponse est tombée : la série Find X9 sera lancée le 28 octobre prochain, en plein cœur des vacances scolaires de la Toussaint. Un événement prévu à Barcelone marquera l'ouverture à l'international de cette nouvelle génération, déjà dévoilée en Chine, et qui promet de redéfinir les standards de la photo mobile.
Photographie et design haut de gamme
Développés en partenariat avec Hasselblad, les Find X9 et Find X9 Pro embarquent un appareil photo triple capteur doté d'un téléobjectif Hasselblad de 200 mégapixels sur la version Pro (les deux autres, grand-angle et ultra grand-angle atteignent 50 Mpx). OPPO annonce une clarté et une fidélité inédites, tant en photo qu'en vidéo, avec un enregistrement 4K à 120 images/s en Dolby Vision et des modes créatifs pensés pour les professionnels. Un kit photo Hasselblad devrait même accompagner le lancement du Find X9.
Côté design, la marque mise sur des finitions premium (verre mat, cadre en aluminium brossé) et des coloris raffinés comme le Rouge Velvet ou le Blanc Soie.
Sous le capot, on retrouve la nouvelle puce haut de gamme MediaTek Dimensity 9500 gravée en 3 nm et épaulée par une batterie silicium-carbone allant jusqu'à 7 500 mAh de capacité (avec charge rapide à 80 watts et sans fil à 50W). Côté affichage, comptez sur un écran LTPO Amoled 6,59 pouces (16,7 cm de diagonale) pour le Find X9, et 6,78 pouces (diagonale de 17,2 cm, définition de 1 272 points par 2 772) pour le Find X9 Pro. Les deux modèles sont d'ailleurs officiellement annoncés avec des bordures symétriques ultra-fines de 1,15 mm de chaque côté. L'ensemble tourne sous ColorOS 16, donc Android 16.
On se demande d'ailleurs bien pourquoi la marque ressent le besoin d'organiser un tel événement européen, alors que l'on connaît déjà presque tout de ces téléphones à part leur prix, leur capacité de stockage, leur mémoire vive et leurs différentes finitions. Pour vous donner une idée des tarifs de la gamme actuelle, le Find X8 Pro s'affiche à 1 199,90€ sur la boutique OPPO en configuration 16+512 Go et le Find X8 se trouve aux alentours des 800€ chez divers commerçants. Teasing, vous avez dit teasing ?