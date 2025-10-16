Le kit Hasselblad pour le Find X9 Pro rassemble plusieurs composants : une lentille téléconvertisseur offrant un zoom 9,6x, une coque magnétique en fibre aramide intégrant une technologie semblable au MagSafe, une poignée magnétique équipée d'un déclencheur et une sangle d'épaule.

Le téléconvertisseur s'accompagne d'un système de fixation double fonction servant à sécuriser l'optique sur la coque magnétique tout en servant de plateau à dégagement rapide, ainsi que d'un support permettant le montage sur trépied. La poignée se compose de trois éléments distincts : le manche intégrant une batterie, le bouton de déclenchement et la base magnétique. Cette dernière exploite le système d'aimants compatible avec d'autres smartphones équipés de la même technologie.