Oppo dévoile un kit photo estampillé Hasselblad destiné au Find X9 Pro. L'objectif : transformer le smartphone en véritable appareil photographique avec téléconvertisseur, poignée magnétique et accessoires dédiés.
Les constructeurs de smartphones butent indubitablement contre les contraintes matérielles et physiques de leurs capteurs. Pour contourner ces limitations, certains misent dorénavant sur des kits externes qui viennent booster les capacités de leurs appareils en matière de photographie. C'est notamment le cas du géant chinois Oppo qui vient de présenter un kit officiel conçu en collaboration avec le suédois Hasselblad. L'objectif étant d'offrir une expérience proche de celle d’un appareil photo professionnel.
Oppo et Hasselblad dévoilent un arsenal photo complet pour le Find X9 Pro
Le kit Hasselblad pour le Find X9 Pro rassemble plusieurs composants : une lentille téléconvertisseur offrant un zoom 9,6x, une coque magnétique en fibre aramide intégrant une technologie semblable au MagSafe, une poignée magnétique équipée d'un déclencheur et une sangle d'épaule.
Le téléconvertisseur s'accompagne d'un système de fixation double fonction servant à sécuriser l'optique sur la coque magnétique tout en servant de plateau à dégagement rapide, ainsi que d'un support permettant le montage sur trépied. La poignée se compose de trois éléments distincts : le manche intégrant une batterie, le bouton de déclenchement et la base magnétique. Cette dernière exploite le système d'aimants compatible avec d'autres smartphones équipés de la même technologie.
Un système d'éclairage magnétique modulable également annoncé
Oppo commercialise également le Small Light Ring, un anneau lumineux magnétique portant la signature Hasselblad. Cet accessoire fonctionne en synergie avec la coque et la poignée magnétiques. Il propose une température de couleur réglable entre 3000 K et 9000 K, avec une puissance d'éclairage d'appoint pouvant atteindre 3,6W. Le cercle intérieur, plus compact, fait office de flash et autorise jusqu'à 700 déclenchements consécutifs. L'ensemble de ces accessoires vise évidemment à rapprocher l'usage du Find X9 Pro de celui d'un reflex numérique, tout en conservant la mobilité d'un smartphone.
Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'Oppo et Hasselblad travaillent main dans la main. En juillet dernier, les deux entreprises ont d'ailleurs officialisé le renouvellement de leur partenariat. Depuis 2021, cette alliance a permis le co-développement de technologies avancées en matière de photographie mobile, intégrant des systèmes d'imagerie de pointe dans les smartphones Oppo. De son côté, OnePlus a préféré prendre son envol en annonçant récemment la fin de son partenariat avec le fabricant suédois.