C'est la rentrée pour tout le monde, même pour OPPO. À quelques jours du lancement de l'IFA de Berlin, et juste avant que le concurrent Samsung ne lance le Galaxy S25 FE, la marque chinoise dégaine trois nouvelles références à l'approche originale.
- OPPO lance les Reno14, Reno14 F et Reno14 FS, des smartphones axés sur la photo avec un triple flash innovant.
- Le Reno14 se distingue par son design étanche, un écran OLED 1,5K et un téléobjectif 3,5x de 50 Mpx.
- Les trois modèles seront disponibles dès demain avec des prix variant de 349,90€ à 649,90€.
Des smartphones milieu de gamme tournés vers la photo – quelle surprise –, mais qui jouent sur un aspect souvent négligé par les autres fabricants : le flash. Un temps honni par les utilisateurs du fait de sa faible puissance, il pourrait bien revenir au goût du jour grâce à OPPO et son Reno14. La marque lance également les Reno14 F et Reno14 FS, plus abordables, mais également plus classiques.
Un look de sirène pour la rentrée
Si son apparence n'est pas particulièrement originale, OPPO offre à son Reno14 une finition pour le moins remarquable. Baptisé Iridescent Glow, ce coloris donne au smartphone des airs d'écailles de sirène. Pour satisfaire au caractère aquatique de sa robe, le Reno14 est également certifié IP69, ce qui garantit à la fois une étanchéité ainsi qu'une résistance aux jets haute pression (si vous rencontrez une baleine, sans doute). J'ajoute que le mobile est pourvu d'un écran OLED 1,5K cadencé à 120 Hz de 6,59".
Non, l'aspect le plus intéressant de la fiche technique du Reno14 est peut-être son système à triple flash. En clair : chaque capteur photo dispose de son propre flash LED. La configuration photo, d'ailleurs , se décompose entre un grand-angle 50 Mpx, un ultrawide 8 mégapixels, et un téléobjectif 3,5x de 50 mégapixels également. OPPO annonce que le flash de ce dernier est jusqu'à 10x plus puissant que celui du Reno13. Intrigant. Le capteur avant affiche, lui aussi, 50 mégapixels.
Le reste de la fiche technique est dans l'air du temps, sans être extravagante. OPPO mise sur un SoC Dimensity 8350, évidemment compatible 5G, sur 12 Go de RAM, et sur une grosse batterie de 6000 mAh rechargeable à 80W.
Les Reno14 F et Reno14 FS pour les budgets plus serrés
Les Reno14 F et FS sont deux déclinaisons un peu plus abordables du Reno14. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et font varier quelques petits paramètres pour abaisser la facture. Ainsi, on garde l'écran OLED de 6,5", mais on se contentera d'une résolution Full HD. Idem pour la batterie de 6000 mAh, dont la recharge plafonne ici à 45W.
On s'en doutait, c'est au niveau des performances que le bilan devrait être moins reluisant. Les Reno 14 F et 14 FS s'équipent de la puce Snapdragon 6 Gen 1. L'unique différence entre les deux modèles concerne en réalité la RAM et le stockage. Le Reno14 F est configuré avec 8+256 Go ; le Reno14 FS avec 12+512 Go.
Pour la partie photo, on perd malheureusement téléobjectif, et le module avant pour les selfies passe de 50 Mpx à 32 Mpx.
OPPO Reno14, Reno14 F et Reno14 FS : prix et disponibilités
Bonne nouvelle : tous les smartphones dont il est question ici seront mis à jour pendant cinq ans (Android), et six ans (patchs de sécurité). Ils profitent par ailleurs de nombreuses fonctionnalités IA, notamment dédiées à l'amélioration des photos et à la retouche. Les trois smartphones seront commercialisés dès demain, jeudi 4 septembre, aux prix et configurations suivantes :
- Reno14 : 599,90€ (12+256 Go), 649,90€ (12+512 Go) ;
- Reno14 F : 349,90€ (8+256 Go) ;
- Reno14 FS : 429,90€ (12+512 Go).
Différentes offres de remboursement et promotionnelles sont disponibles sur le site officiel et chez les revendeurs jusqu'au 30 septembre. On peut notamment déduire jusqu'à 200€ sur le prix d'achat en revendant un ancien mobile OPPO.