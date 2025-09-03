Si son apparence n'est pas particulièrement originale, OPPO offre à son Reno14 une finition pour le moins remarquable. Baptisé Iridescent Glow, ce coloris donne au smartphone des airs d'écailles de sirène. Pour satisfaire au caractère aquatique de sa robe, le Reno14 est également certifié IP69, ce qui garantit à la fois une étanchéité ainsi qu'une résistance aux jets haute pression (si vous rencontrez une baleine, sans doute). J'ajoute que le mobile est pourvu d'un écran OLED 1,5K cadencé à 120 Hz de 6,59".