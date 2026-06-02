Vous êtes un utilisateur Android et vos photos et vidéos sont compressées par Instagram ? Google et Meta ont trouvé une solution pour résoudre ce problème.
Android 17 a été officiellement annoncé le mois dernier et le nouveau système ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez sur nos smartphones. En attendant, une bêta 4 a été lancée en avril dernier et plusieurs nouveautés sont d’ores et déjà en préparation : split tunneling natif, extensions de caméra pour les apps tierces, sélecteur de contacts granulaire, et bien plus encore.
Google souhaite également améliorer la qualité des photos partagées sur Instagram par les utilisateurs Android. Explications.
Google s’allie avec Meta pour améliorer les posts Instagram
Les téléphones Android ont d’excellents appareils photo, qui vont, pour certains, jusqu’à 200 mégapixels. Seulement voilà, Instagram n’en a cure : les photos et vidéos publiées sur le réseau social sont régulièrement compressées et le résultat est souvent décevant, un problème que l’on ne retrouve pas avec les iPhone.
La raison de cette différence de traitement est simple : les réseaux comme Instagram ou encore Snapchat doivent gérer des centaines de modèles différents, qui ont chacun leur propre système. Pour éviter d’avoir à tout gérer, les plateformes ont choisi la voix de la facilité et ont dégradé la qualité des photos et des vidéos postées par ces appareils.
Cet épineux problème a fini par entacher la réputation des smartphones Android : en voyant les posts de mauvaise qualité, les utilisateurs avaient tendance à présumer que tout était de la faute du téléphone et qu’il valait mieux éviter de l’acheter. La situation, plutôt inquiétante, a fini par attirer l’attention de Google qui, en mai dernier, s’est allié avec Meta. Les deux géants ont travaillé de concert pour permettre au futur Android 17 de fournir à Instagram un meilleur accès aux fonctions photo et vidéo des smartphones Android haut de gamme.
Quelles améliorations sont prévues ?
En s’inspirant de Samsung, qui avait tissé en 2024 un partenariat avec la firme de Mark Zuckerberg, Google a développé plusieurs améliorations qui devraient beaucoup plaire aux utilisateurs :
- L’intégration de Night Sight dans Instagram permettra d’obtenir un meilleur rendu même quand la lumière est faible ;
- La stabilisation vidéo sera intégrée au réseau social ;
- Instagram prendra en charge l’ultra HDR des téléphones Android haut de gamme ;
- Le processus de capture et de téléchargement de vidéos a été optimisé pour égaler celui d’Apple ;
- L’outil de montage Edits bénéficiera d’outils IA Android comme l’amélioration automatique des vidéos et la suppression des bruits ambiants ;
- L'option Screen Reactions sera rajoutée aux appareils Pixel afin de permettre aux utilisateurs de faire des enregistrements de leur écran et de leur caméra frontale.
Certains téléphones Pixel et partenaires Android sont d’ores et déjà en train d’expérimenter ces nouveautés.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter
Android 17 devrait donc permettre aux utilisateurs de considérablement améliorer leurs publications sur Instagram et Google devrait, du même coup, pouvoir redorer son blason. Il ne reste plus qu’à attendre la sortie du nouveau système d’exploitation pour voir le résultat de cet ambitieux partenariat.