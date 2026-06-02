Cet épineux problème a fini par entacher la réputation des smartphones Android : en voyant les posts de mauvaise qualité, les utilisateurs avaient tendance à présumer que tout était de la faute du téléphone et qu’il valait mieux éviter de l’acheter. La situation, plutôt inquiétante, a fini par attirer l’attention de Google qui, en mai dernier, s’est allié avec Meta. Les deux géants ont travaillé de concert pour permettre au futur Android 17 de fournir à Instagram un meilleur accès aux fonctions photo et vidéo des smartphones Android haut de gamme.