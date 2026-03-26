Google souhaite améliorer la confidentialité des contacts sur la prochaine version d'Android : une nouvelle fonctionnalité pourrait bien changer la donne.
Android 17 se prépare lentement mais sûrement. Une première version bêta a amélioré la réactivité des smartphones. Elle a été rapidement suivie par une seconde bêta qui s'est, elle, plutôt concentrée sur des questions de productivité et de confidentialité : elle introduisait notamment un nouveau mode Protection Avancée. Et en parlant de confidentialité, une nouvelle fonction très intéressante se profile également à l'horizon… On vous explique.
"Contact Picker", un sélecteur de contacts granulaire
Jusqu'à aujourd'hui, quand une application demandait l'accès à nos contacts, on n'avait pas le choix : il fallait lui fournir l'intégralité de notre carnet d'adresses. Mais tout cela devrait bientôt évoluer : dans un récent article paru sur le blog des développeurs Android, Google a présenté une nouveauté, « Contact Picker » (« Sélecteur de contacts » en français), qui « permet aux utilisateurs d'autoriser les applications à accéder uniquement aux contacts de leur choix, conformément à l'engagement d'Android en faveur de la transparence des données et de la réduction des autorisations. »
En pratique, plutôt que de fournir l'intégralité de ses fiches contact à une application, il sera possible de restreindre l'accès à des champs précis (numéro de téléphone, email, etc.) et de sélectionner les contacts à partager de manière plus fine.
Les profils multiples également pris en compte
Ce nouveau mode de fonctionnement s'inspire de celui du sélecteur de photos Android qui « a rendu le partage de médias sécurisé et facile à mettre en œuvre ». Pour aller plus loin dans le respect de la vie privée, Google a notamment prévu que l'accès en lecture des contacts via la nouvelle API soit temporaire.
Mais ce n'est pas tout : Contact Picker pourra également prendre en charge les contacts provenants d'autres profils utilisateurs sur l'appareil, et ce, qu'il s'agisse d' « un profil professionnel, (d')un profil cloné ou (d')un espace privé. »
Avec ce nouveau système, Google incite les développeurs à concevoir des apps moins gourmandes en données et à se contenter du strict nécessaire. On ne sait pas pour vous, mais on trouve que cette couche de confidentialité supplémentaire est une évolution plus que bienvenue.