Jusqu'à aujourd'hui, quand une application demandait l'accès à nos contacts, on n'avait pas le choix : il fallait lui fournir l'intégralité de notre carnet d'adresses. Mais tout cela devrait bientôt évoluer : dans un récent article paru sur le blog des développeurs Android, Google a présenté une nouveauté, « Contact Picker » (« Sélecteur de contacts » en français), qui « permet aux utilisateurs d'autoriser les applications à accéder uniquement aux contacts de leur choix, conformément à l'engagement d'Android en faveur de la transparence des données et de la réduction des autorisations. »