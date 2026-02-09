Google teste l'ajout d'un raccourci dans l'application Contacts pour faciliter la gestion des fiches d'appel sur Android, tout en expérimentant une nouvelle interface épurée basée sur le design Material 3 pour l'application Téléphone.
Google développe actuellement des modifications techniques pour ses applications "Contacts" et "Téléphone", visant notamment à optimiser l'accès aux fiches d'appel. Des analyses de code récentes indiquent l'intégration de nouveaux raccourcis et une mise à jour graphique de l'interface utilisateur.
Intégration des fiches d'appel dans Google Contacts
Selon des informations du 8 février 2026, Google teste une modification de l'architecture de navigation entre ses applications de communication. L'objectif principal concerne la gestion des fiches d'appel sur Android, une fonctionnalité comparable aux "affiches de contacts" présents sur le système d'exploitation iOS d'Apple.
Actuellement, la création et l'édition de ces fiches s'effectuent exclusivement via l'application "Téléphone" de Google. Cependant, des éléments de code identifiés dans la version 4.72.5.862509763 de l'application "Google Contacts" suggèrent un changement de cette dynamique. Google prévoit d'ajouter un bouton de raccourci situé directement dans l'onglet "Organiser" de l'application Contacts.
D'après les observations d'AssembleDebug, ce nouveau bouton ne transfère pas la fonctionnalité d'une application à l'autre, mais crée un pont direct. L'activation de ce raccourci redirigera l'utilisateur vers l'écran de gestion existant dans l'application Téléphone. Cette modification vise à aligner l'expérience utilisateur Android sur celle observée sur iPhone, où la gestion de l'identité de l'appelant est centralisée dans le répertoire de contacts.
Mise à jour graphique de l'écran d'appel
Parallèlement aux modifications de navigation, l'application "Téléphone" fait l'objet de tests concernant son interface visuelle. Dans la version 208.0.864581421, une mise à jour basée sur le langage de design "Material 3 Expressive" a été repérée au niveau du menu "Call Screen".
Les changements observés incluent la suppression des animations situées en haut de l'écran. L'interface résultante est décrite comme étant simplifiée et moins chargée visuellement par rapport aux itérations précédentes.
Quand ces fonctionnalités seront disponibles ?
Il est à noter que ces modifications sont actuellement au stade de développement et de test interne. Les fonctionnalités décrites, tant le raccourci dans l'application Contacts que la refonte visuelle de l'application Téléphone, n'ont pas encore été déployées auprès du grand public via le Google Play Store. Aucune date officielle de mise à disposition générale n'a été communiquée par Google pour le moment.