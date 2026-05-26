Le principe est simple, le Bubble affiche en temps réel ce que voit l'appareil photo arrière du téléphone, ce qui permet à la personne photographiée de vérifier son cadrage sans avoir à se retourner ou à jouer avec un retardateur. Oppo annonce une portée de prévisualisation sans fil allant jusqu'à dix mètres, ce qui peut s'avérer utile pour les photos de groupe ou les prises de vue sur trépied.