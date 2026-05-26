Imaginez lâcher la caméra frontale de votre smartphone, au profit de sa caméra dorsale. Et ce, sans minuteur, mais à l'aide d'un petit écran portable connecté. Oppo vient de lancer l'accessoire aussi inutile que pratique. Personne ne l'attendait, ça va se vendre par palettes.
Oppo vient de présenter un nouvel accessoire pour smartphones en Chine, le Oppo Bubble. Annoncé en même temps que la série Reno 16, cet accessoire prend la forme d'un petit écran circulaire qui se fixe à l'arrière d'un téléphone compatible MagSafe ou équivalent.
Un écran secondaire surtout pour les selfies
Le principe est simple, le Bubble affiche en temps réel ce que voit l'appareil photo arrière du téléphone, ce qui permet à la personne photographiée de vérifier son cadrage sans avoir à se retourner ou à jouer avec un retardateur. Oppo annonce une portée de prévisualisation sans fil allant jusqu'à dix mètres, ce qui peut s'avérer utile pour les photos de groupe ou les prises de vue sur trépied.
L'écran est une dalle AMOLED ronde. Il est tactile, et peut afficher des fonds d'écran statiques ou animés, des vidéos, des emojis ou encore des diaporamas d'images. L'accessoire permet aussi de déclencher la prise de vue à distance.
Caractéristiques techniques du Oppo Bubble
Le Bubble mesure environ 7 mm d'épaisseur et pèse 27,5 grammes. Il embarque une batterie de 550 mAh et se connecte en Bluetooth au téléphone, qui le détecte automatiquement dès qu'il est à proximité. L'accessoire peut également être utilisé de façon indépendante, suspendu à une coque de protection compatible, pour servir de petit écran décoratif.
Cet accessoire s'adresse principalement aux utilisateurs habitués à se filmer ou à se photographier, ainsi qu'à ceux qui apprécient personnaliser leur équipement. Il rappelle les écrans secondaires que certains constructeurs, comme Samsung avec ses anciens modèles à clapet, ont déjà intégrés directement dans leurs appareils, mais ici sous une forme amovible et autonome.
Prix et compatibilité
Le Bubble est vendu au prix de 499 yuans en Chine, soit 63 euros environ. Il est pour l'instant compatible avec plusieurs gammes de smartphones Oppo dont les séries Reno 16, Reno 15 et Reno 14, ainsi que les séries Find X8 et Find X9. Aucune information n'a été communiquée concernant une éventuelle commercialisation en dehors de la Chine.
Aucune information n'a été communiquée non plus, quant à la compatibilité avec des smartphones d'autres marques.