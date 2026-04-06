L’autre élément qui distingue cette coque, c’est la présence d’un lecteur MicroSD directement intégré. Il devient ainsi possible d’y insérer une carte jusqu’à 2 To pour y déplacer photos, vidéos ou documents depuis la mémoire de l’iPhone 17 Pro. Les vitesses ne rivalisent évidemment pas avec celles d’un SSD externe, mais cela suffit pour récupérer rapidement de l’espace sans passer par le cloud ou un ordinateur.

Comme la coque utilise le port USB-C du smartphone, un connecteur a été ajouté directement sur l’accessoire pour assurer la recharge. La charge s'effectue en passthrough, c'est-à-dire que le courant traverse la coque pour alimenter l'appareil. D’après les essais rapportés par nos confrères du site Android Central, l’ensemble tient la route avec des chargeurs puissants, notamment en 65 W. Un bloc d’au moins 45 W reste toutefois conseillé pour éviter de limiter la charge.

Pour information, le projet de financement participatif touchera à sa fin dans une dizaine de jours, avec un prix de départ fixé à 79 dollars pour cette coque Selfix dédiée exclusivement aux iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Alors, séduits ?