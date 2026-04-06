Un accessoire peu commun fait son apparition en financement participatif pour le dernier joujou haut de gamme d’Apple. La coque Selfix ne se contente pas de protéger : elle ajoute un écran OLED au dos et intègre un lecteur microSD pour étendre le stockage.
Habitué des campagnes Kickstarter, Dockcase revient avec un accessoire qui tranche avec les coques traditionnelles destinées aux iPhone 17 Pro et Pro Max. Baptisée Selfix, elle intègre un écran OLED de 1,6 pouce au dos pour permettre de cadrer ses selfies avec les capteurs principaux. L’idée est simple : profiter de la qualité photo arrière plutôt que de la caméra frontale. En bonus, la coque embarque aussi un lecteur MicroSD capable d’ajouter jusqu’à 2 To de stockage.
iPhone 17 Pro : un écran arrière pour transformer les selfies grâce à cette coque
La dalle OLED affiche en temps réel ce que voit l'appareil photo arrière. Pas besoin d'application tierce : la connexion USB-C du smartphone alimente l'écran et duplique automatiquement l'image. Le système fonctionne de manière transparente dès l'installation de la coque. L'écran tactile autorise même le contrôle des fonctions photographiques directement depuis l'arrière, sans manipuler le téléphone.
La conception circulaire autour de l'affichage préserve la compatibilité MagSafe. Les accessoires magnétiques d'Apple continuent donc de fonctionner normalement malgré la présence de ce second écran. Contrepartie logique : l'épaisseur dépasse celle des coques standards. Pour économiser la batterie, l'écran s'éteint automatiquement après cinq minutes d'inactivité et un bouton sur la tranche permet de le rallumer en un geste.
Une coque qui ajoute (aussi) de la mémoire à l’iPhone
L’autre élément qui distingue cette coque, c’est la présence d’un lecteur MicroSD directement intégré. Il devient ainsi possible d’y insérer une carte jusqu’à 2 To pour y déplacer photos, vidéos ou documents depuis la mémoire de l’iPhone 17 Pro. Les vitesses ne rivalisent évidemment pas avec celles d’un SSD externe, mais cela suffit pour récupérer rapidement de l’espace sans passer par le cloud ou un ordinateur.
Comme la coque utilise le port USB-C du smartphone, un connecteur a été ajouté directement sur l’accessoire pour assurer la recharge. La charge s'effectue en passthrough, c'est-à-dire que le courant traverse la coque pour alimenter l'appareil. D’après les essais rapportés par nos confrères du site Android Central, l’ensemble tient la route avec des chargeurs puissants, notamment en 65 W. Un bloc d’au moins 45 W reste toutefois conseillé pour éviter de limiter la charge.
Pour information, le projet de financement participatif touchera à sa fin dans une dizaine de jours, avec un prix de départ fixé à 79 dollars pour cette coque Selfix dédiée exclusivement aux iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Alors, séduits ?