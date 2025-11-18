Et si une simple coque d’iPhone se transformait en véritable surface tactile ? Apple explore une idée étonnante, qui pourrait ajouter de nouveaux gestes… sans toucher l’écran.
Oubliez l'iPhone Pocket, Apple aurait des accessoires bien plus innovants dans les cartons. Alors que les coques d’iPhone se limitent aujourd’hui à la protection et parfois à quelques ajouts pratiques, la firme californienne semble vouloir en faire bien plus. Un nouveau brevet repéré par le leaker Instant Digital sur le réseau social Weibo décrit une technologie qui transformerait l’arrière de l’iPhone en zone d’interaction avancée grâce à des capteurs intégrés directement… dans la coque.
Une coque tactile pour faciliter l'usage de l'iPhone, sans même utiliser l'écran
Ce concept est à mettre en relation avec un brevet déposé par Apple en 2024. Il décrit un accessoire capable de détecter des pressions, des glissements, et même des gestes complexes effectués directement sur sa surface extérieure. Plutôt qu’un simple bout de silicone ou de cuir, cette coque renfermerait un réseau de capteurs situés entre différentes couches de matériaux flexibles.
Apple imagine par exemple qu’un simple tapotement à l’arrière permette de contrôler le volume, de prendre une photo, ou encore de lancer une application. Des gestes plus longs, comme un glissement horizontal, pourraient servir à naviguer dans l’interface ou à changer de morceau. L'idée derrière la tête des ingénieurs de la marque américaine est de proposer toujours plus d'interactions rapides pour rendre l'utilisation de l'iPhone plus transparente.
Cette coque 2.0 pourrait ainsi réduire la dépendance à l'écran tactile de l’iPhone sans repenser totalement le design du smartphone. Une façon de contourner les limites physiques de l’appareil, tout en offrant une ergonomie plus naturelle dans certaines situations, notamment quand l’iPhone est tenu d’une seule main.
Un accessoire premium qui pourrait rejoindre le catalogue d'accessoires d'Apple
Comme souvent avec les brevets, rien ne garantit que cette technologie verra le jour. Apple dépose des dizaines de concepts chaque année, dont certains ne quittent jamais les cartons. Mais celui-ci se distingue par plusieurs éléments.
D’abord, il propose une solution « externe » qui ne nécessite pas une refonte complète de l’iPhone, ce qui augmente ses chances d’être testée à grande échelle. Aussi, Apple utilise activement les interactions alternatives, comme le double-tap sur Apple Watch, gestes dans Vision Pro, bouton capacitif de l'appareil photo sur les iPhone.
Enfin, cette approche offrirait un nouveau terrain d’innovation commerciale pour Apple, qui pourrait introduire une gamme de coques « intelligentes » premium avec des fonctionnalités exclusives. Une manière simple et rentable d’ajouter des usages à son smartphone, et de se démarquer sur le marché très lucratif des accessoires.
Reste à savoir si l’idée séduira les utilisateurs et si Apple estime que le jeu en vaut la chandelle. Mais une chose est sûre : la coque de votre prochain iPhone pourrait devenir bien plus qu’un accessoire passif.