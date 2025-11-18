Ce concept est à mettre en relation avec un brevet déposé par Apple en 2024. Il décrit un accessoire capable de détecter des pressions, des glissements, et même des gestes complexes effectués directement sur sa surface extérieure. Plutôt qu’un simple bout de silicone ou de cuir, cette coque renfermerait un réseau de capteurs situés entre différentes couches de matériaux flexibles.

Apple imagine par exemple qu’un simple tapotement à l’arrière permette de contrôler le volume, de prendre une photo, ou encore de lancer une application. Des gestes plus longs, comme un glissement horizontal, pourraient servir à naviguer dans l’interface ou à changer de morceau. L'idée derrière la tête des ingénieurs de la marque américaine est de proposer toujours plus d'interactions rapides pour rendre l'utilisation de l'iPhone plus transparente.

Cette coque 2.0 pourrait ainsi réduire la dépendance à l'écran tactile de l’iPhone sans repenser totalement le design du smartphone. Une façon de contourner les limites physiques de l’appareil, tout en offrant une ergonomie plus naturelle dans certaines situations, notamment quand l’iPhone est tenu d’une seule main.