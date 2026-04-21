Le smartphone est propulsé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. La batterie est une Silicon-Carbon de 7 050 mAh, compatible avec la charge filaire à 100 W et la charge sans fil à 50 W.

L'appareil est certifié IP66, IP68 et IP69, ce qui lui confère une protection contre l'eau et la poussière adaptée à des conditions d'utilisation exigeantes.