C'est le grand jour pour Oppo, le constructeur annonce son smartphone le plus haut de gamme en France. Avec des capacités photo impressionnantes, ce smartphone très haut de gamme, entend bien concurrencer les ténors du domaine, que sont l'iPhone 17 Pro Max et le Galaxy S26 Ultra.
Oppo annonce officiellement son smartphone très haut de gamme, le Find X9 Ultra, en France. Là où certains autres smartphones de la marque n'étaient disponibles qu'en Chine, le fabricant a décidé de proposer ce modèle bien au-delà des 1000 euros, en Europe. Appareil photo super performant, écran sublime, voyons ce que ce smartphone propose sous le capot.
Design et finitions
Le dos du téléphone est recouvert de cuir végétal. Deux coloris sont proposés : Noir Toundra, à l'esthétique sobre, et Orange Canyon, réalisé à partir d'une fibre d'inspiration aéronautique. Le module photo adopte ce qu'Oppo appelle le design Master Lens, avec un détail hexagonal à l'intérieur du bloc optique évoquant les lamelles d'un diaphragme.
Cinq capteurs photo pour des clichés inoubliables
Oppo avait déjà détaillé la partie photo de son smartphone haut de gamme par le passé. Le Find X9 Ultra embarque cinq caméras à l'arrière, rien que ça. Développées en collaboration avec le fabricant suédois d'appareils photo Hasselblad, avec lequel Oppo entretient un partenariat depuis maintenant cinq ans.
La principale nouveauté du dispositif est un téléobjectif 50 mégapixels avec un zoom optique de 10x. Pour loger un objectif de cette longueur focale dans un boîtier de smartphone, Oppo a recours à une structure périscopique qui replie le trajet de la lumière à cinq reprises. Ce, réduisant ainsi la longueur du module de 30 % par rapport à une conception classique. L'ouverture est annoncée à f/3,5. Le zoom optique peut par ailleurs être poussé à 20x selon le constructeur.
Le système comprend également deux capteurs de 200 mégapixels. Le premier est le capteur principal, basé sur le Sony LYTIA 901 de 1/1,12 pouce, avec une ouverture f/1,5. Le second est un téléobjectif 3x, sur un capteur de 1/1,28 pouce, avec une ouverture f/2,2 et une mise au point possible à partir de 15 centimètres, ce qui permet une utilisation en macro. Un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur multispectral dédié à la balance des blancs complètent l'ensemble.
La combinaison de ces capteurs permet, selon Oppo, de couvrir une plage focale allant de 14 mm à 460 mm.
Côté vidéo, le Find X9 Ultra enregistre en 4K à 60 images par seconde avec Dolby Vision HDR. Les deux capteurs de 200 mégapixels ouvrent également la possibilité d'enregistrer en 4K à 120 images par seconde ou en 8K à 30 images par seconde, une première pour un smartphone phare de la marque.
Écran, performances et autonomie
L'écran est une dalle AMOLED de 6,82 pouces en définition QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La luminosité maximale en HDR est annoncée à 3 600 nits.
Le smartphone est propulsé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. La batterie est une Silicon-Carbon de 7 050 mAh, compatible avec la charge filaire à 100 W et la charge sans fil à 50 W.
L'appareil est certifié IP66, IP68 et IP69, ce qui lui confère une protection contre l'eau et la poussière adaptée à des conditions d'utilisation exigeantes.
Prix et disponibilité du Find X9 Ultra
Le Find X9 Ultra sera en précommande dès le 21 avril chez Boulanger, Bouygues Télécom, Fnac Darty, LDLC et sur le site du fabricant, pour une commercialisation effective le 5 mai 2026 au prix, tout de même, de 1 699,90 euros.
Oppo annonce toutefois une petite offre commerciale. En effet, les acheteurs bénéficieront d'un abonnement de trois mois à Google AI Pro, incluant l'accès à Gemini et un espace de stockage cloud de 5 To.