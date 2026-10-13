ColorOS arrive dès la semaine prochaine, pour accompagner de nouveaux téléphone portables du fabricant chinois. Quels modèles seront les premiers servis ? Quelles sont les réelles modifications ?
Initialement lancée en Chine avec la série Find X10 Pro Max, la nouvelle mouture de l'interface d'Oppo, ColorOS 17, sera prochainement disponible sur de nombreux smartphones. Le lancement officiel est programmé pour le mercredi 21 octobre, date à laquelle les smartphones Find X10 et Find X10 Pro Max seront commercialisés avec cette version préinstallée.
Un calendrier de mise à jour étalé jusqu'en 2027
À la suite de ce lancement, la mise à jour sera progressivement déployée sur les appareils plus anciens. Les premiers modèles concernés seront servis à la fin du mois d'octobre :
- 29 octobre : Oppo Find N6, Find X9 Ultra, Find X9s, Find X9 Pro et Find X9
- 30 octobre : Oppo Find N5, Find X8 Pro, Find X8, ainsi que l'ensemble de la gamme Reno 16 (Reno 16 Pro, Reno 16, Reno 16c, Reno 16 F et Reno 16 FS)
Les séries Reno 14 et 15 verront ColorOS 17 débarquer sur courant novembre, les modèles F et K de la marque profiteront de cette nouvelle version ultérieurement. Certaines tablettes devraient également avoir droit à ColorOS 17, mais plutôt courant 2027.
Quels changements apporte ColorOS 17 ?
D'un point de vue purement esthétique, ColorOS succède aux versions précédentes qui avaient vu arriver de nouvelles animations. Cette nouvelle version intègre le "Living Flow Design", qui ajuste le rendu translucide façon Liquid Glass d'Apple, mais ajoute aussi des animations réactives lors des interactions tactiles sur divers éléments de l'écran.
- Zoom optique 10x
- Qualité photo globale ; rendu Hasselblad
- AI Mind Space
- Performances générales
- Quantié photo & vidéo
- Excellente autonomie
Sur le plan interne, le système s'appuie sur une nouvelle architecture de rendu unifiée. En d'autres mots, l'interface centralisant les tâches de rendu pour supprimer les processus redondants, le constructeur annonce une baisse de 25 % de la charge de rendu sur le SoC et une diminution de 30 % de l'utilisation de la mémoire RAM.
Des fonctionnalités basées sur l'IA et la sécurité
AI Mind Space est une fonctionnalité orientée vers l'apprentissage et l'organisation. L'outil convertit les documents et liens vidéo enregistrés en informations structurées et recherchables.
Enfin, AI Call Guard, fonctionnant localement sur le smartphone, permet de détecter la falsification de visages par IA, ainsi que l'usage de voix non humaines lors d'appels suspects.