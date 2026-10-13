ColorOS 17 intègre plusieurs outils reposant sur l'intelligence artificielle. C'est le cas de AI Mind Pilot (Agent Mode), permettant de renommer des photos et des fichiers en fonction de leur contenu et de leur date. Elle gère des tâches complexes à plusieurs étapes, comme le regroupement des photos de voyage, ou la création de vlogs.

AI Mind Space est une fonctionnalité orientée vers l'apprentissage et l'organisation. L'outil convertit les documents et liens vidéo enregistrés en informations structurées et recherchables.

Enfin, AI Call Guard, fonctionnant localement sur le smartphone, permet de détecter la falsification de visages par IA, ainsi que l'usage de voix non humaines lors d'appels suspects.