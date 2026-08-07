Oppo précise que cette version bêta fermée n’est pas destinée au grand public, en raison de son instabilité. Il est donc recommandé de sauvegarder l’ensemble de ses données importantes avant toute inscription au programme de bêta fermée de ColorOS 17. Comme la bêta n'est pas publique, elle se destine avant tout aux développeurs, avec un risque élevé de perte de la totalité de vos données. Elle se réserve donc en théorie aux utilisateurs avertis, voire nécéssiteux.