Oppo lance sa bêta fermée de ColorOS 17 pour un nombre restreint d’utilisateurs. Quelques smartphones Oppo, OnePlus et Realme sont éligibles pour l’instant, voici lesquels et sous quelles conditions.
Alors qu’Android 17 Beta est désormais disponible en version officielle sur les smartphones Pixel de Google, Oppo a annoncé le lancement d’un programme de tests en bêta fermée (CBT) pour ColorOS 17, concernant une sélection d’appareils Oppo, OnePlus et Realme.
Les derniers instants pour s’inscrire
Ce lancement intervient dans un contexte particulier. Realme a récemment confirmé que l’ensemble de ses smartphones passeront dorénavant sous ColorOS. Une transition qui concerne également les appareils OnePlus, sur les marchés où la marque est encore présente.
Les utilisateurs souhaitant participer à ce programme n’ont que deux jours pour s’inscrire, les 6 et 7 août, avec un nombre de places limité à 300 par appareil. Les modèles éligibles sont les OnePlus 15 (en Inde uniquement), OnePlus 15R, Oppo Find X9 Pro, Oppo Reno 15 Pro et Realme GT 8 Pro.
- Performances générales
- Quantié photo & vidéo
- Excellente autonomie
Attention avant de s’inscrire
Oppo précise que cette version bêta fermée n’est pas destinée au grand public, en raison de son instabilité. Il est donc recommandé de sauvegarder l’ensemble de ses données importantes avant toute inscription au programme de bêta fermée de ColorOS 17. Comme la bêta n'est pas publique, elle se destine avant tout aux développeurs, avec un risque élevé de perte de la totalité de vos données. Elle se réserve donc en théorie aux utilisateurs avertis, voire nécéssiteux.
Pour postuler, la procédure est la suivante : Paramètres > À propos de l’appareil (ou Mise à jour système) > trois points > Programme Bêta (ou Version d’essai) > Bêta fermée / Recrutement CBT.
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