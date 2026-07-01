claeys.adrien

Là ou on peut nuancer, c’est que le discours était le même du temps des 1, 2, 4, 8 et 12/13 mpx il n’y a pas si longtemps (‹ ca sert à rien ›). Maintenant, pas grand monde envisagerait de prendre un smartphone avec des capteurs de moins de 50.

Alors oui c’est évidemment marketing, mais sans doute faut il en passer par là (au départ c’est gadget pour faire vendre, puis ca devient maitrisé puis la norme).

Je me rappelle même du premier capteur 1mpx sur un Panasonic et Nokia… les commentaires de technophiles étaient unanimes, vouloir transformer un téléphone en photophone étaient une aberration qui n’allait jamais remplacer un appareil dédié ni arriver à la cheville d’un appareil jetable (à l’époque…).

La partie photo est un des principal critère d’achat, et les constructeurs investissent énormément en R&D. Pour ma part j’excuse sans trop de mal les marques de mettre en avant le 'blingbling" pour vendre…on peut dire que le marketing finance l’innovation, et au final le résultat est là depuis l’ère smartphone.