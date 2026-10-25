Des acheteurs de l’iPhone Duo ont vu l’écran intérieur de leur appareil se fendre le long de la charnière, quelques heures à peine après l’avoir déballé. Apple en a échangé plusieurs dans ses boutiques, mais pas un mot sur la cause de la cassure.
Ça commence fort pour le premier smartphone pliant d’Apple, vendu à partir de 2 339 euros en France. Non content que seuls ceux qui avaient réservé un créneau de retrait pouvaient le récupérer dans un Apple Store, quelques heures plus tard, de l'autre côté de la planète, un propriétaire australien a raconté sa mésaventure. « J’avais mon iPhone Duo depuis environ six heures et je l’avais sans doute ouvert moins de vingt fois », a-t-il écrit. En le dépliant devant un ami, il a senti une résistance sous l’écran, à hauteur de la charnière, puis entendu un craquement net.
Apple n’a donné aucune explication, et personne ne sait si un lot d’exemplaires défectueux est en cause ou la conception de la charnière, qu'Apple dit invisible. L’acheteur d’un Duo fendu a donc tout intérêt à faire reconnaître un défaut de fabrication, et non une casse accidentelle, avant de sortir sa carte bancaire.
Une fissure au pli, jamais observée lors des tests d’endurance
Sur les photos publiées depuis le lancement, la cassure suit presque toujours la ligne de pliure de l’écran intérieur, et une traînée de pixels blancs part souvent de là vers le bord droit. Des propriétaires australiens, américains, canadiens et chinois ont partagé ces clichés, et des modèles d’exposition fendus ont été photographiés dans des boutiques chinoises. Selon PhoneArena, ces images montrent un défaut de conception critique de la charnière, mais sa série inclut un Duo brisé en direct après une chute. D’après DigitalTrends, il ne suffit pas d’une poignée d’appareils défectueux pour conclure à un défaut de conception.
Lors de sa présentation, Apple a placé l’écran souple entre deux couches de verre renforcé, au-dessus d’une plaque de titane. La marque a collé ces couches avec des adhésifs conçus pour les laisser glisser les unes sur les autres « comme les pages d’un livre », et soulager ainsi la contrainte du pliage.
Lors des premiers essais indépendants, la journaliste américaine Joanna Stern a fait plier son exemplaire plus de 32 000 fois en quatre nuits, grâce à une machine construite pour l’occasion. « Après 32 000 pliages, il donnait à peu près la même sensation qu’au premier jour », a-t-elle conclu. Son Duo était toutefois glissé dans une coque et n’était pas refermé complètement à chaque cycle. Les acheteurs touchés parlent en revanche d’appareils neufs, ouverts quelques dizaines de fois tout au plus.
La charnière est composée de plus de cent pièces, et seuls un peu plus de 60 % des Duo sortis des chaînes passeraient les contrôles, d’après des sources proches des usines, notamment à cause du montage de la charnière. Les exemplaires recalés ne sont pas livrés, et personne ne peut déduire de ce taux le nombre d’appareils fragiles arrivés chez les clients. Des propriétaires soupçonnent un écran pincé de l’intérieur à hauteur de la charnière, d’autres les ressorts qui maintiennent le Duo entrouvert.
En France, faites jouer la garantie avant de payer 1 149 euros
Le propriétaire australien est reparti de l’Apple Store avec un appareil neuf, et MacRumors estime qu’Apple récupère les Duo défectueux pour comprendre l’origine des pannes. Si vous avez acheté le vôtre chez Apple, vous pouvez le rendre dans les quatorze jours qui suivent sa réception, sans avoir à vous justifier, soit jusqu’au 6 novembre pour un appareil reçu le 23 octobre.
Passé ce délai, vous disposez de la garantie légale de conformité de deux ans, due par le vendeur, qu’il s’agisse d’Apple ou d’un opérateur. Pendant vingt-quatre mois, un défaut est présumé exister dès la livraison, et c’est au vendeur de prouver le contraire. Les pannes de charnière survenues en usage normal devraient aussi être prises en charge par la garantie d’un an d’Apple, d’après MacRumors.
Si un technicien conclut à une casse accidentelle, vous paierez 1 149 euros le remplacement de l’écran intérieur sans assurance, contre 99 euros avec AppleCare+, d’après la grille de réparation d’Apple. Photographiez l’écran et la charnière dès l’apparition de la fissure, et signalez la panne par écrit au vendeur, afin de garder une trace de la date.
Quelques jours après la keynote de septembre, John Ternus, le patron d’Apple, a expliqué que la marque avait attendu, avant de lancer un pliant, de remplir ses exigences de durabilité. Apple n’a fait aucune déclaration publique sur les écrans fendus.