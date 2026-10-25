Sur les photos publiées depuis le lancement, la cassure suit presque toujours la ligne de pliure de l’écran intérieur, et une traînée de pixels blancs part souvent de là vers le bord droit. Des propriétaires australiens, américains, canadiens et chinois ont partagé ces clichés, et des modèles d’exposition fendus ont été photographiés dans des boutiques chinoises. Selon PhoneArena, ces images montrent un défaut de conception critique de la charnière, mais sa série inclut un Duo brisé en direct après une chute. D’après DigitalTrends, il ne suffit pas d’une poignée d’appareils défectueux pour conclure à un défaut de conception.

Lors de sa présentation, Apple a placé l’écran souple entre deux couches de verre renforcé, au-dessus d’une plaque de titane. La marque a collé ces couches avec des adhésifs conçus pour les laisser glisser les unes sur les autres « comme les pages d’un livre », et soulager ainsi la contrainte du pliage.

Lors des premiers essais indépendants, la journaliste américaine Joanna Stern a fait plier son exemplaire plus de 32 000 fois en quatre nuits, grâce à une machine construite pour l’occasion. « Après 32 000 pliages, il donnait à peu près la même sensation qu’au premier jour », a-t-elle conclu. Son Duo était toutefois glissé dans une coque et n’était pas refermé complètement à chaque cycle. Les acheteurs touchés parlent en revanche d’appareils neufs, ouverts quelques dizaines de fois tout au plus.

La charnière est composée de plus de cent pièces, et seuls un peu plus de 60 % des Duo sortis des chaînes passeraient les contrôles, d’après des sources proches des usines, notamment à cause du montage de la charnière. Les exemplaires recalés ne sont pas livrés, et personne ne peut déduire de ce taux le nombre d’appareils fragiles arrivés chez les clients. Des propriétaires soupçonnent un écran pincé de l’intérieur à hauteur de la charnière, d’autres les ressorts qui maintiennent le Duo entrouvert.