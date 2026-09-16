L’analyste Jeff Pu, qui est généralement bien informé sur la chaîne d'approvisionnement d'Apple, estime que seulement 6 millions d’iPhone Duo seront expédiés en 2026. Cette prévision est inférieure à sa précédente estimation, qui tablait plutôt sur 7 millions d’unités. La raison avancée ne serait pas un manque d’intérêt pour le smartphone, mais des difficultés liées à sa production. Dans une note de recherche consultée par nos confrères de 9to5Mac, Jeff Pu évoque des contraintes liées à la charnière qui ralentiraient la fabrication.

À titre de comparaison, et pour vous donner une idée plus précise de l'écart avec les autres modèles de la gamme, l’analyste prévoit 72 millions d’iPhone 18 Pro et Pro Max expédiés d’ici la fin de l’année, soit environ douze fois plus que pour l’iPhone Duo.

Pour le premier iPhone pliant de la marque, la disponibilité pourrait donc être nettement plus limitée au moment de son arrivée sur le marché. Une situation qui pourrait donc fatalement compliquer l’achat du smartphone dès l’ouverture des précommandes.