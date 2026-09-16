Le premier iPhone pliant d'Apple suscite une forte attente, mais les acheteurs devront sans doute s'armer de patience. Un analyste revoit à la baisse ses prévisions de production, pointant un problème technique qui ralentit les chaînes d'assemblage.
Après des mois de rumeurs, Apple a enfin dévoilé l’iPhone Duo la semaine dernière. Contrairement aux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, le nouveau modèle pliant ne sera pas commercialisé en septembre. Mais à l’approche de son lancement, prévu pour le mois d'octobre, les informations concernant les stocks disponibles ne sont pas particulièrement rassurantes. Une nouvelle estimation d’analyste vient en effet renforcer les précédentes alertes sur les capacités de production du smartphone.
La production de l’iPhone Duo serait freinée par sa charnière
L’analyste Jeff Pu, qui est généralement bien informé sur la chaîne d'approvisionnement d'Apple, estime que seulement 6 millions d’iPhone Duo seront expédiés en 2026. Cette prévision est inférieure à sa précédente estimation, qui tablait plutôt sur 7 millions d’unités. La raison avancée ne serait pas un manque d’intérêt pour le smartphone, mais des difficultés liées à sa production. Dans une note de recherche consultée par nos confrères de 9to5Mac, Jeff Pu évoque des contraintes liées à la charnière qui ralentiraient la fabrication.
À titre de comparaison, et pour vous donner une idée plus précise de l'écart avec les autres modèles de la gamme, l’analyste prévoit 72 millions d’iPhone 18 Pro et Pro Max expédiés d’ici la fin de l’année, soit environ douze fois plus que pour l’iPhone Duo.
Pour le premier iPhone pliant de la marque, la disponibilité pourrait donc être nettement plus limitée au moment de son arrivée sur le marché. Une situation qui pourrait donc fatalement compliquer l’achat du smartphone dès l’ouverture des précommandes.
Un lancement (très) attendu, mais des stocks (très) limités
Avec l’iPhone Duo, Apple fera surtout ses premiers pas sur le marché des smartphones pliants. Sa fenêtre de commercialisation est d'ailleurs assez inhabituelle puisque les précommandes seront ouvertes le vendredi 16 octobre et les premiers exemplaires arriveront entre les mains des clients une semaine plus tard, à savoir le 23 octobre.
Cette disponibilité très limitée s’ajoutera à un prix de départ particulièrement élevé. L’iPhone Duo sera pour rappel proposé à partir de 2 339 euros, soit le tarif de lancement le plus élevé jamais demandé par Apple pour un iPhone. À ce niveau de prix, le coût du smartphone sera très probablement un frein pour de nombreux acheteurs, indépendamment des éventuelles difficultés d’approvisionnement.