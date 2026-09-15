Sur sa page d'assitance officielle, Apple précise que ce comportement peut survenir après l’installation d’une nouvelle version d’iOS, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une mise à jour majeure. Le système doit notamment indexer les données et les fichiers utilisés par la recherche, télécharger de nouvelles ressources et actualiser les applications. Ces tâches demandent temporairement davantage de puissance de calcul, avec une incidence directe sur la consommation énergétique.

Avec iOS 27, le phénomène peut toutefois durer plus longtemps que d'habitude. L'entreprise californienne doit en effet réindexer l’ensemble de l’appareil pour permettre son utilisation avec les fonctions d’IA de Siri (du moins, dans les pays ou elles sont accessibles). Cette opération peut prendre plusieurs jours, ce qui explique que certains utilisateurs continuent de constater une autonomie dégradée quelque temps après leur passage à la nouvelle version.