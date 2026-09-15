Votre iPhone se vide à vue d’œil depuis le passage à iOS 27 et chauffe sans raison apparente ? Pas de panique : Apple explique pourquoi cette baisse d’autonomie est temporaire et ce que votre appareil est en train de faire en arrière-plan.
Après l’installation d’une mise à jour majeure, l'iPhone ne se contente pas de redémarrer et de reprendre son fonctionnement habituel. Dans les heures qui suivent, le système continue de travailler en arrière-plan, avec plusieurs opérations particulièrement gourmandes qui peuvent temporairement faire grimper la consommation d’énergie et la température du smartphone.
Pourquoi iOS 27 peut vider la batterie après la mise à jour
Sur sa page d'assitance officielle, Apple précise que ce comportement peut survenir après l’installation d’une nouvelle version d’iOS, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une mise à jour majeure. Le système doit notamment indexer les données et les fichiers utilisés par la recherche, télécharger de nouvelles ressources et actualiser les applications. Ces tâches demandent temporairement davantage de puissance de calcul, avec une incidence directe sur la consommation énergétique.
Avec iOS 27, le phénomène peut toutefois durer plus longtemps que d'habitude. L'entreprise californienne doit en effet réindexer l’ensemble de l’appareil pour permettre son utilisation avec les fonctions d’IA de Siri (du moins, dans les pays ou elles sont accessibles). Cette opération peut prendre plusieurs jours, ce qui explique que certains utilisateurs continuent de constater une autonomie dégradée quelque temps après leur passage à la nouvelle version.
Après quelques jours, l’autonomie devrait revenir à la normale
Une fois cette phase terminée, l’autonomie de l’iPhone doit progressivement revenir à la normale. Le géant de Cupertino indique même qu’iOS 27 pourrait ensuite offrir une meilleure endurance, une fois toutes les tâches exécutées en arrière-plan achevées.
Il faudra donc simplement laisser au système le temps de terminer son travail. Selon Apple, ces opérations peuvent s’étendre sur plusieurs jours avant que l’appareil ne retrouve son fonctionnement habituel. Vous voilà prévenus.