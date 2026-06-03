En parallèle, iOS 26.5 avait apporté plusieurs nouveautés, parmi lesquelles le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS, des suggestions de lieux dans Plans, de nouvelles options d'achat sur l'App Store ou encore une amélioration du transfert de données depuis Android. Une version 26.6 est actuellement en cours de test, mais elle ne devrait pas apporter de changements majeurs, Apple concentrant ses efforts sur iOS 27.