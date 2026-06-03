Apple a publié une mise à jour iOS 26.5.1 ciblant spécifiquement les propriétaires d'iPhone 17 et d'iPhone Air, trois semaines après la sortie d'iOS 26.5.
La mise à jour iOS 26.5.1 s'attaque à un bug de recharge signalé depuis plusieurs semaines. Certains utilisateurs des iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone Air se retrouvaient dans l'impossibilité de rallumer leur appareil après une décharge complète de la batterie. Selon les notes de version publiées par Apple, la mise à jour corrige enfin le tir.
Un iPhone qui ne fonctionne plus une fois déchargé
Dans les faits, les témoignages recensés en ligne semblent indiquer que le problème survenait, non pas lorsque la batterie était presque vide, mais bien complètement déchargée. La seule solution de contournement disponible jusqu'ici consistait à recourir à la recharge sans fil pour relancer l'appareil.
La mise à jour est accessible depuis l'application Réglages, en suivant le chemin Général > Mise à jour logicielle.
iOS 27 approche à grands pas
Ce correctif arrive à un moment critique pour Apple, à moins d'une semaine de la conférence mondiale des développeurs (WWDC 2026), où le fabricant devrait présenter iOS 27. Selon les informations de Bloomberg, cette prochaine version majeure, déclinée également en iPadOS 27, watchOS 27 et macOS 27, serait davantage orientée vers la stabilité et la facilité d'utilisation que vers l'ajout de nouvelles fonctionnalités, comme depuis des années.
Du côté de l'intelligence artificielle, iOS 27 devrait marquer une évolution notable pour Siri, avec l'intégration d'un modèle Google Gemini. Apple avait déjà opéré un changement visuel important avec iOS 26, la priorité serait donc maintenant donnée à l'expérience utilisateur.
En parallèle, iOS 26.5 avait apporté plusieurs nouveautés, parmi lesquelles le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS, des suggestions de lieux dans Plans, de nouvelles options d'achat sur l'App Store ou encore une amélioration du transfert de données depuis Android. Une version 26.6 est actuellement en cours de test, mais elle ne devrait pas apporter de changements majeurs, Apple concentrant ses efforts sur iOS 27.