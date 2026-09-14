L’idée avancée par le journaliste Mark Gurman de Bloomberg repose sur le rôle que pourrait jouer Apple Intelligence dans le traitement des images. La technologie pourrait, à terme, prendre en charge une part plus importante des opérations habituellement assurées par certains composants matériels.

La marque à la pomme pourrait ainsi utiliser des systèmes de détection de profondeur moins complexes, tout en confiant davantage de traitement au logiciel et à l’intelligence artificielle. Cette évolution permettrait donc, potentiellement, de réduire la taille des éléments nécessaires au fonctionnement de Face ID.

Pour l'heure, notez qu'il ne s’agit toutefois que d’une possibilité évoquée pour les prochaines générations de l’iPhone Duo. Apple n’a annoncé aucun changement en ce sens, et le premier modèle devra pour l’instant se contenter du lecteur d’empreintes digitales.