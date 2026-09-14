Le premier iPhone pliant d’Apple a dû sacrifier Face ID pour tenir dans un châssis ultrafin. Mais cette concession pourrait ne pas durer : selon Bloomberg, l’intelligence artificielle pourrait aider Apple à faire revenir la reconnaissance faciale dès une future génération de l’iPhone Duo.
Officialisé la semaine dernière, l’iPhone Duo n’a pas seulement marqué l’entrée d’Apple sur le marché du smartphone pliant. Pour conserver un châssis de seulement 4,5 mm d’épaisseur une fois déplié, la firme a dû faire l’impasse sur Face ID, dont les composants ne pouvaient pas trouver leur place dans un appareil aussi fin. Apple a donc replacé Touch ID dans le bouton latéral, une solution délaissée sur ses iPhone haut de gamme depuis plusieurs années. Mais cette concession pourrait ne pas durer : Apple aurait déjà une piste pour réintégrer Face ID sur une future génération de son smartphone pliant.
Apple Intelligence pour alléger la partie matérielle de Face ID ?
L’idée avancée par le journaliste Mark Gurman de Bloomberg repose sur le rôle que pourrait jouer Apple Intelligence dans le traitement des images. La technologie pourrait, à terme, prendre en charge une part plus importante des opérations habituellement assurées par certains composants matériels.
La marque à la pomme pourrait ainsi utiliser des systèmes de détection de profondeur moins complexes, tout en confiant davantage de traitement au logiciel et à l’intelligence artificielle. Cette évolution permettrait donc, potentiellement, de réduire la taille des éléments nécessaires au fonctionnement de Face ID.
Pour l'heure, notez qu'il ne s’agit toutefois que d’une possibilité évoquée pour les prochaines générations de l’iPhone Duo. Apple n’a annoncé aucun changement en ce sens, et le premier modèle devra pour l’instant se contenter du lecteur d’empreintes digitales.
Possible, mais pas avant une troisième génération
Dans son rapport, Bloomberg estime que Face ID ne pourrait pas faire son apparition avant la troisième génération de l’iPhone Duo. Ce même modèle pourrait également accueillir un téléobjectif, malheuresement absent du premier appareil pour des raisons d’espace.
En attendant, la première génération arrivera prochainement en France. Les précommandes de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max sont déjà ouvertes, tandis que celles de l’iPhone Duo débuteront le 16 octobre, avant une commercialisation le 23 octobre. Pour rappel, l’iPhone Duo sera proposé à 2 339 euros en version 256 Go, 2 589 euros avec 512 Go, 3 089 euros avec 1 To et 3 839 euros avec 2 To.