L'iPhone Duo inaugura une première sur iPhone, à savoir la possibilité d'afficher deux applications simultanément sur son grand écran pliable. Mais les utilisateurs habitués au Split View de l'iPad devront revoir leurs attentes à la baisse.
Premier iPhone doté d'un écran pliable, l'iPhone Duo s’ouvre sur une dalle de 7,6 pouces capable d’afficher deux applications côte à côte. Une configuration qui permet à Apple de proposer enfin du multitâche sur iPhone, avec la possibilité de passer d’une application à l’autre tout en conservant leur contenu à l’écran. Mais son fonctionnement diffère sur un point essentiel de celui de l’iPad : les deux fenêtres ne peuvent pas être redimensionnées librement.
iPhone Duo : deux applications, mais un partage d’écran fixe ?
Les adeptes du multitâche et de l'iPad le savent, le Split View laisse l’utilisateur ajuster la taille des deux applications affichées côte à côte. Concrètement, il suffit de déplacer le séparateur central pour donner davantage de place à l’une ou à l’autre. Sur l’iPhone Duo, cette possibilité disparaît puisque les deux applications occupent systématiquement une moitié de l’écran chacune, sans possibilité de déplacer la séparation.
Cette contrainte s’explique notamment par la conception des deux écrans du smartphone pliant d'Apple. Les dalles intérieure et extérieure adoptent toutes deux un rapport d’aspect de 1:1,4, tandis que chaque moitié de l’écran principal correspond approximativement aux dimensions de la dalle extérieure. En divisant l’écran en deux, le pli devient ainsi une séparation naturelle et chaque application retrouve un format qu’elle est déjà conçue pour prendre en charge sur la façade du smartphone.
Un système permettant de modifier librement la largeur des fenêtres aurait évidemment été appréciable, mais celui-ci aurait créé de nombreux formats intermédiaires ne correspondant plus à celui de l’écran extérieur. De plus, cela aurait obligé les développeurs à gérer davantage de configurations.
Les contenus vidéo bénéficient cependant d’un traitement différent dans un cas précis. Lorsqu’un film ou une série est regardé en mode portrait au-dessus d’une autre application, la vidéo conserve son format d’origine et l’application située en dessous peut remonter au-delà du pli.
Le multitâche ne se limite pas au partage d’écran
Pour autant, ce fonctionnement 50/50 ne réduit pas le multitâche de l’iPhone Duo à un simple affichage côte à côte. Une fois les deux applications ouvertes, il est possible de passer rapidement de l’une à l’autre, mais aussi d’utiliser deux fenêtres d’une même application, comme souligné par MacRumors. Apple cite notamment le cas de Messages, qui peut rester ouvert pendant que l’utilisateur consulte le contenu d’une autre application.
Notez également que le système fonctionne aussi bien lorsque l’iPhone Duo est tenu à la verticale qu’à l’horizontale. Et pour les tâches que l’on répète régulièrement, le géant de Cupertino permet de sauvegarder des paires d’applications afin de les rouvrir ensemble plus tard. Le smartphone conserve donc une certaine souplesse dans son multitâche, même si, vous l'aurez compris, la séparation entre les deux applications reste toujours au milieu de l’écran.
Disponible à partir de 2 339 euros en France avec 256 Go de stockage, le smartphone sera proposé en précommande le 16 octobre, avant une commercialisation le 23 octobre. Et si vous vous demandiez ce qui a poussé Apple à attendre aussi longtemps avant de lancer son premier iPhone pliant, la firme a justement expliqué pourquoi elle estime que le moment est enfin venu.