Les adeptes du multitâche et de l'iPad le savent, le Split View laisse l’utilisateur ajuster la taille des deux applications affichées côte à côte. Concrètement, il suffit de déplacer le séparateur central pour donner davantage de place à l’une ou à l’autre. Sur l’iPhone Duo, cette possibilité disparaît puisque les deux applications occupent systématiquement une moitié de l’écran chacune, sans possibilité de déplacer la séparation.

Cette contrainte s’explique notamment par la conception des deux écrans du smartphone pliant d'Apple. Les dalles intérieure et extérieure adoptent toutes deux un rapport d’aspect de 1:1,4, tandis que chaque moitié de l’écran principal correspond approximativement aux dimensions de la dalle extérieure. En divisant l’écran en deux, le pli devient ainsi une séparation naturelle et chaque application retrouve un format qu’elle est déjà conçue pour prendre en charge sur la façade du smartphone.

Un système permettant de modifier librement la largeur des fenêtres aurait évidemment été appréciable, mais celui-ci aurait créé de nombreux formats intermédiaires ne correspondant plus à celui de l’écran extérieur. De plus, cela aurait obligé les développeurs à gérer davantage de configurations.