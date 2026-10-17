Le modèle concerné est un iPhone Duo Night Sky (Ciel nocturne) doté de 2 To de stockage. Aux États-Unis, Apple le vend 3 199 dollars, contre 3 839 euros en France. Sur eBay, il aurait donc trouvé preneur pour 1 800 dollars supplémentaires. Autrement dit, l’acheteur a payé plus de la moitié du prix officiel en plus pour obtenir le smartphone. Mais ce n’est pas tout.

Une deuxième annonce, elle aussi marquée comme vendue, affiche un tarif de 4 400 dollars pour un iPhone Duo Night Sky de 1 To. Commercialisé 3 089 euros en France, son prix officiel américain est de 2 599 dollars. Là encore, l’écart atteint 1 800 dollars.

Ces deux ventes donnent un aperçu des sommes astronomiques que certains acheteurs sont prêts à débourser pour mettre la main sur le premier smartphone pliant d’Apple. En France, la facture est déjà élevée sans passer par la revente : l’iPhone Duo démarre à 2 339 euros pour 256 Go et grimpe jusqu’à 3 839 euros dans sa version de 2 To.