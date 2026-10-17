Il n’a même pas encore rejoint les mains de ses premiers acheteurs que l’iPhone Duo s’arrache déjà à prix d’or sur le marché de la revente. Aux États-Unis, deux exemplaires ont été vendus sur eBay pour plusieurs milliers de dollars.
Il aura fallu quelques minutes pour que les premières précommandes de l’iPhone Duo se transforment en opportunité pour certains revendeurs. Repérée par Vadim Yuryev, de la chaîne YouTube Max Tech, une annonce eBay affiche un exemplaire du smartphone pliant vendu 5 000 dollars. Une somme qui dépasse largement le prix demandé par Apple, même pour sa configuration la plus chère. Et ce n’est pas un cas isolé.
Un iPhone Duo revendu 1 800 dollars au-dessus de son prix
Le modèle concerné est un iPhone Duo Night Sky (Ciel nocturne) doté de 2 To de stockage. Aux États-Unis, Apple le vend 3 199 dollars, contre 3 839 euros en France. Sur eBay, il aurait donc trouvé preneur pour 1 800 dollars supplémentaires. Autrement dit, l’acheteur a payé plus de la moitié du prix officiel en plus pour obtenir le smartphone. Mais ce n’est pas tout.
Une deuxième annonce, elle aussi marquée comme vendue, affiche un tarif de 4 400 dollars pour un iPhone Duo Night Sky de 1 To. Commercialisé 3 089 euros en France, son prix officiel américain est de 2 599 dollars. Là encore, l’écart atteint 1 800 dollars.
Ces deux ventes donnent un aperçu des sommes astronomiques que certains acheteurs sont prêts à débourser pour mettre la main sur le premier smartphone pliant d’Apple. En France, la facture est déjà élevée sans passer par la revente : l’iPhone Duo démarre à 2 339 euros pour 256 Go et grimpe jusqu’à 3 839 euros dans sa version de 2 To.
Des livraisons repoussées à l'année prochaine
Pour ceux qui ont manqué l’ouverture des précommandes, recevoir l’iPhone Duo avant la fin d’année semble désormais compromis, y compris dans l’Hexagone. Sur l’Apple Store en ligne, la date de livraison estimée est récemment passée au 25 janvier pour toutes les configurations. Le smartphone est donc indisponible pour une livraison en décembre, du moins selon les délais actuellement affichés par Apple.
Le retrait en magasin, brièvement proposé au lancement des précommandes, n’est plus disponible non plus. Il y a encore quelques heures, la marque à la pomme invitait les clients à vérifier de nouveau cette option à partir du samedi 24 octobre. En France, les acheteurs devront surtout surveiller les disponibilités auprès d’Apple et des revendeurs agréés. Pour l’heure, les délais annoncés ne permettent pas de tirer de conclusion sur les stocks qui seront proposés dans l’Hexagone.